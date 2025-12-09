　
社會 社會焦點 保障人權

22歲男突自首殺人「棄屍點成謎」！高大成警告2事：否則只能通靈

屏東墾丁一名22歲蔡姓男子近日赴警察局自首殺人，法醫高大成就揭內幕，建議找警犬在附近搜索，否則「就要找能通靈的人了」。（本刊資料照）

▲22歲蔡姓男子到警局自首殺人，法醫高大成建議找警犬在附近搜索，否則「就要找能通靈的人了」。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

屏東墾丁一名22歲蔡姓男子7日赴警察局自首，表示2年前在南投一處民宅勒斃中年婦人，事後棄屍於彰化山區，不過專案小組帶他前往棄屍地搜尋，卻遲遲未找到遺體。對此，知名法醫高大成就揭內幕，建議找警犬在附近搜索，否則「就要找能通靈的人了」。

據了解，長期在墾丁打工的蔡姓凶嫌，為台中霧峰人，7日晚間突到警局報案稱2年前因金錢糾紛，在南投名間徒手掐死59歲劉姓婦人，事後將遺體棄置彰化縣山區，但詳細地點已忘記。

為何凶嫌找不到屍體？

對此，法醫高大成今（9日）受訪時表示，發現媒體取得的現場搜索畫面，與一般深夜棄屍山區的手法不同，指依犯罪心理學，嫌犯殺人後內心不安，深夜到偏僻山區棄屍就是為掩人耳目，加上從車上將屍體弄下來需要花點時間，多半會選視野可遮蔽的轉角處，猜測警方找不到屍體有2原因，一是凶手記錯地點，建議擴大範圍並透過警犬協助，往附近彎道山坡處找找；第二另一種則是有高人指點如何脫罪，故意說錯。

高大成直言，以往找不到屍體卻有罪定讞的凶案僅有一件，是因殺害地點發現大量足以致死的血跡，本案若警方找不到屍體，嫌犯就「賺到了」，推測本案距事發已2年，就算找到可能只剩白骨，但衣服應該還在，可從骨頭和殘存衣物上的DNA判斷死因。

回顧整起事件，劉姓死者兒子去年1月通報母親失蹤，如今凶嫌自首，失蹤案出現線索，但屏東、彰化兩地警方組成專案小組，帶蔡男前往疑似棄屍地搜尋，卻未找到婦人遺體，是否真有殺人、犯案動機為何，還需警方持續追查。


