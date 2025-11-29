嘉義智慧眼底照護服務　守護2.5萬糖友視力健康

▲▼ 嘉義縣升級智慧眼底照護，守護糖友與高齡視力健康 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣112年啟動智慧眼底照護服務，照顧2萬5,026位鄉親，揪出「惡」視力3,953人，並透過「智慧科技健康嘉義系統」追蹤轉介就醫，為強化糖尿病友視力照護，今年11月起增加「年齡相關性黃斑部病變（AMD）AI」，全面整合至行動醫療3.0服務，在村里就能享有精密檢測。

嘉義縣人口老化比例高達23.73%，隨著年齡增加，黃斑部容易受損導致視力衰退，糖尿病亦為國人常見慢性疾病，若血糖長期控制不佳容易引發多重併發症，其中「糖尿病視網膜病變」是造成成人失明的主因之一。

衛生局指出，嘉縣18鄉鎮市僅12家眼科醫療院所，仍有11鄉鎮缺乏眼科門診，今年升級推出「年齡相關性黃斑部病變AI分析」，與原有的糖尿病視網膜病變AI共同運作，打造更精準的智慧化服務，異常個案轉入系統平台追蹤，能夠更早發現、診斷相關疾病。

縣長翁章梁表示，預防勝於治療，定期做身體檢查才能防患未然，鼓勵鄉親多運用每日巡迴1鄉鎮村里的行動醫療3.0服務，除有免費的成人健康檢查及四大癌症篩檢外，還配置心房顫動、骨鬆以及眼底攝影、眼壓檢測等AI篩檢項目。

衛生局長趙紋華呼籲重視眼睛健康，定期接受視力檢查，切勿等到視力受損才就醫，才能降低不可逆的視覺損害風險。

智慧眼底照護3.0自112年7月迄今診斷包含青光眼2,001人、會影響視力白內障6人、非增殖性視網膜病變839人、前增殖性視網膜病變139人、增殖性視網膜病變14人、黃斑點前膜778人、黃斑部皺褶49人及其他127人。

眼底篩檢簡單、無痛，建議民眾每年應至少進行一次眼底篩檢，特別是有家族視力病史或有慢性疾病風險的人。