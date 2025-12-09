屏東鬥毆頻傳！警深夜擴大臨檢掃蕩　抓3毒蟲、逮2通緝犯

▲屏東警分局於8日晚間展開擴大臨檢與路檢掃蕩勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近期屏東地區陸續傳出鬥毆事件，為遏止不法行為並強化治安，屏東警分局於8日晚間9時起動員大批警力，展開擴大臨檢與路檢掃蕩勤務。警方在主要路段實施封閉式路檢，並臨檢桌遊店、KTV、麻將館等8處娛樂場所，提高查緝密度。此次行動共查獲毒品3件3人、竊盜1件1人、公共危險3件3人及2名通緝犯，另告發多起交通違規，展現堅定打擊犯罪決心。

這次擴大臨檢勤務共計出動38名警力及蒐證人員，勤務重點包括酒駕取締、防制毒害及消弭各種滋擾情事，同時在重要幹道與車流較大的路段部署路檢點，加強攔查可疑車輛與違規行為，目的在於藉由擴大臨檢掃蕩力度，展現對不法行為的打擊決心，此次勤務共計取締毒品危害防制條例案3件3人、機車竊盜案1件1人、查獲公共危險罪3件3人、通緝犯2件2人、告發6件交通違規等成果。



而屏東縣政府警局甘炎民局長也親自主持勤前教育，於會中指示，警方絕對有能力與信心打擊不法，也絕對不放過任何危害社會治安的行為，會運用各種優勢警力，來壓制各項犯罪行為。甘局長並期勉同仁，安全是所有勤務的最高指導原則，務必在執勤時注意自身及保障民眾安全，秉持「微笑上工」服務精神，提高警民互動品質，營造更友善的治安服務環境。