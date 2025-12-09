快訊／五月天攻佔台中捷運！松竹站超巨海報曝光　五迷暴動了

▲台中捷運綠線松竹站悄悄「變身」，不僅外牆掛上巨幅五月天演唱會主視覺海報，更有象徵五月天的五球海報，讓大批粉絲又驚又喜。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

超級天團五月天即將於2025年年底至2026年初在台中洲際棒球場舉辦全新巡迴演唱会，演唱會尚未登場，周邊話題已提前引爆。近日有眼尖的歌迷驚喜發現，台中捷運綠線松竹站已悄悄「變身」，不僅外牆掛上巨幅演唱會主視覺海報，更懸掛起象徵五月天的五球海報，讓大批粉絲又驚又喜，在社群上引發熱烈討論。

不少歌迷興奮直呼：「開車族終於有藉口搭捷運了！」、「為了五月天，我願意每天搭捷運朝聖！」等，顯示這波合作已成功創造話題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據台中捷運規劃，目前五月天主題車站以松竹站為核心，後續站內還會增加其他相關佈置，而外牆的超大型海報以及內部裝置將一路展示至演唱會結束，陪伴歌迷共同倒數。

事實上，這並非台中捷運首次與大型演唱會進行跨界合作，將車站化為歌迷的朝聖地標。先前便曾與華語嘻哈天團「頑童MJ116」攜手，為其2025年1月31日同樣在洲際棒球場舉辦的《OGS》演唱會暖身。當時不僅在松竹站舉辦快閃演唱，吸引上千粉絲擠爆現場，更將綠線多個站點打造成主題車站。

在與頑童的合作中，台中捷運綠線被打造為「老鄉（頑童粉絲暱稱）進城路」，從高鐵台中站、市政府站到文心中清站，皆設置了多款Q版人形立牌供粉絲合照打卡；文心森林公園站與文心崇德站的月台門，也貼上團員的帥氣剪影，陪伴歌迷的候車時光，成功結合城市交通與流行文化，創造雙贏局面。