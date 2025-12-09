吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

▲張女士怒賣老公送的首飾，但隔天馬上後悔了。（圖／翻攝1818黃金眼）

記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州人妻張女士日前與老公吵架，一怒之下把老公送的卡地亞戒指及另一品牌的項鍊拿到回收中心便宜賣了。不料，張女士隔天氣消之後突然後悔了，想原價把戒指及項鍊贖回，但卻被回收中心拒絕，要求支付價差。

根據《1818黃金眼》報導，張女士表示，當天吵架她非常憤怒，頭腦不太清楚，什麼東西都不想管，就把老公送的首飾賣了，一個是訂製版的卡地亞戒指，價格大概1萬元人民幣（約4.2萬元新台幣），另一個是其他品牌的鉑金項鍊。

張女士是在杭州華潤大廈的「奢侈品回收中心」把首飾賣掉的，她說，當晚頭腦不清醒，收據也沒拿，只記得項鍊賣了1000多元、戒指賣了4000元。

▼張女士一直以「頭腦不清楚」當藉口。（圖／翻攝1818黃金眼）



張女士提到，對於報價，她本來還挺猶豫的，但最後還是接受了，「我就反覆猶豫了好幾遍，他們的工作人員就一個勁說，我一天沒吃飯了，我也想盡快地促成這筆交易，就是各種在那裡催促的意思，讓我趕緊簽字。」

隔天早上，張女士的頭腦清醒一點了，才覺得自己當初怎麼沒有先上網詢價一下、諮詢一下市場行情；一查之下才發現，戒指的價值最少有5000元，令她後悔不已。

張女士於是又回到回收中心，想用原價贖回戒指，她說，「我是想著，我老公說把這個戒指贖回來，就是原價把它贖回來，你中間產生的快遞費，或者是你人工費。他們說有違約金，我老公就找他要，你說你跟那個公司有違約金，那你是不是有合約？合約上面有沒有寫違約金是多少？他也不給我們看。」

張女士提到，對方說給1500元的差價就能贖回來，但後來又說已經賣掉了，剛剛協調又說，問願意出多少錢贖回來，要補中間費用，最少1000元。

雖然張女士找了媒體協助，但回收中心的態度仍相當堅決，不僅拒絕受訪，也不打算讓步。