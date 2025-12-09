去年的2倍多！川普政府「已撤銷8.5萬份簽證」　國際學生也遭殃

▲美國國務院。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國國務院一名官員表示，自今年1月20日以來，川普政府已經撤銷了8.5萬份各類簽證，數量超過去年撤銷簽證的2倍以上，其中包括超過8,000份學生簽證。據悉，在美國總統川普（Donald Trump）的第2任期，國務院已大幅擴充審查與拒發簽證的標準。

據《CNN》報導，這名國務院官員於美東時間8日表示，過去1年近半數的簽證撤銷涉及「酒駕、攻擊與竊盜」等違規行為，然而官員並未詳細說明其餘撤銷的原因。國務院過去曾指出，簽證到期與「支持恐怖主義」也可能成為取消簽證的理由。

部分撤銷措施引發外界對違反美國憲法「第一修正案」（Amendment I）的質疑，因為政府官員特別鎖定參與親巴勒斯坦示威活動的國際學生，指控他們反猶太、支持恐怖主義。而國務院也曾在10月表示，已撤銷一些據稱在「慶祝」保守派青年領袖查理柯克（Charlie Kirk）遇刺之相關人士的簽證。

最新數據公布之前，國務院1名官員在8月表示，該機構計畫對「所有持有效美國簽證的超過5,500萬名外國人」實施「持續審查」（continuous vetting）政策。

該官員當時透露，「只要出現任何潛在不合格的跡象，國務院就會撤銷簽證，包括可能逾期居留、犯罪行為、公共安全威脅、從事任何形式的恐怖活動，或向恐怖組織提供協助等因素。」他補充：「我們會瀏覽所有可取得的資訊，作為審查程序的一部分，包括執法或移民紀錄，以及簽證核發後出現的任何資訊。」

另據《路透社》報導，1封上週公布的外交電報指出，國務院得以在加強高技術專業人才「H1-B簽證」（H-1B visa）審查的名義下，拒發給曾從事內容審查和事實查核等類型工作的人士。這項措施是在國務卿盧比歐（Marco Rubio）5月宣布限制對「審查美國人」的外國人發放簽證政策之後推出的。

6月時，國務院指示全球大使館與領事館在審查學生簽證申請者時，必須評估對方是否對「美國的公民、文化、政府、制度或建國原則抱持敵意」。在新的審查要求下，申請者必須將社群媒體帳號設為公開，而外交電報指出，「有限的帳號開放或能見度，可能被視為企圖規避或隱藏某些活動。」

除了國務院的拒發與撤銷簽證政策外，美國國土安全部（Department of Homeland Security）也展開積極的拘押與遣返行動。政府基本上凍結了難民重新安置計畫，並表示將從頭開始審查所有在拜登政府時期入境的難民。

今年稍早，政府限制來自19個高風險國家的旅客入境美國。《CNN》上週報導稱，1名消息人士指出，在2位國民兵於華盛頓特區（Washington, DC）遭阿富汗移民槍擊後，川普的政治盟友、國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）已建議將高風險國家名單擴大至30到32個國家。

延伸閱讀

▸ 婚後拒認公婆！她嫌對方素質差「不想改口喊爸媽」 網勸：把婚姻想得太簡單

▸ 女二手店挖到寶！花300買「超醜粉紅豬撲滿」 竟藏6萬多現金

▸ 原始連結