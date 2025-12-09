禁廚餘養豬配套不良　黃國昌：恐瘦了孩童的營養午餐

▲民眾黨主席黃國昌走訪新北汐止營養午餐團膳廚房。（圖／民眾黨團提供）



記者陳家祥／台北報導

今年10月爆發非洲豬瘟疫情，全國通力合作下在兩周內控制並成功圍堵疫病傳播，中央也趁此機會宣布到2027年前逐步禁止廚餘養豬。對此，民眾黨主席黃國昌今（9日）上午特別到雙北最大、位於新北市汐止的營養午餐團膳廚房考察，並點出廚餘處理問題，養豬業不收後，存放、焚燒等都是成本，甚至恐轉嫁到營養午餐團膳，瘦了學童、肥了通膨，呼籲中央儘速和地方主管機關研議解決辦法。

「配套不良，恐瘦了孩子們的營養午餐。」黃國昌說，10月台中爆發第一起非洲豬瘟後，農業部下令2027年就要禁用廚餘養豬。這一聲令下，全台食品業都受到嚴重衝擊，最讓人擔心的就是學童的營養午餐。

黃國昌今上午特別走了一趟雙北最大、位於新北市汐止的營養午餐團膳廚房，光是外場就堆放了30餘桶廚餘桶，這還是因為廠區空間夠大才可暫置幾天，中華民國餐盒食品商業同業公會聯合會理事長陳明信說，桃園還有餐飲業者打給他求救，說各地餐飲業廚餘大爆炸，清運業者也忙不過來沒辦法代收代送，只能堆在自家廚房，非常擔心影響環境衛生甚至食安。

「小店家如此，團膳業者更頭痛。」黃國昌指出，過去營養午餐的剩食會從校園運回團膳廠房，再提供養豬戶使用，如今養豬業不收了，處理廚餘的成本全轉嫁給團膳業者吸收，而各地焚化爐量能又極有限，團膳業者經常是一大早準備給孩子的餐食、中午過後回收剩食、接著又要趕快把廚餘送去焚化爐燒，更經常在焚化爐廠區外一排3、4個小時，幾乎沒有時間休息。

黃國昌指出，至於沒有辦法自送焚化的，業者還得找地方暫置。幸好現在北台灣天氣轉冷，否則氣味、蚊蟲恐怕引發污染和鄰居抗議，那中南部怎麼辦？有些團膳業者調不到車，只能用營養午餐餐車來運廚餘，衛生與食安都有問題。

黃國昌還提到，環境部提供的廚餘焚化補貼也只到年底，明年呢？以1桶廚餘200公斤計算，一天處理30桶左右的成本就增加5萬塊，環境部長彭啟明還預告未來廚餘處理費可能高達2倍以上，每公噸上看8000元，成本大幅增加之下，必定壓縮營養午餐的質與量，衝擊的就是孩子。

黃國昌說，這不只是養豬戶的問題、不只是團膳業者的壓力，全台餐飲業的清運處理加上焚燒成本不斷疊加下，恐怕又要引爆一波民生漲價潮。

黃國昌也請黨團立刻發文，請各相關單位妥善處理廚餘禁令下的處理流程與配套措施，盡速邀集中央主管機關與各縣市政府局處，坐下來好好解決研議，千萬不要瘦了學童、肥了通膨。