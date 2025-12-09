　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

禁廚餘養豬配套不良　黃國昌：恐瘦了孩童的營養午餐

▲▼民眾黨主席黃國昌走訪新北汐止營養午餐團膳廚房。（圖／民眾黨團提供）

▲民眾黨主席黃國昌走訪新北汐止營養午餐團膳廚房。（圖／民眾黨團提供）

記者陳家祥／台北報導

今年10月爆發非洲豬瘟疫情，全國通力合作下在兩周內控制並成功圍堵疫病傳播，中央也趁此機會宣布到2027年前逐步禁止廚餘養豬。對此，民眾黨主席黃國昌今（9日）上午特別到雙北最大、位於新北市汐止的營養午餐團膳廚房考察，並點出廚餘處理問題，養豬業不收後，存放、焚燒等都是成本，甚至恐轉嫁到營養午餐團膳，瘦了學童、肥了通膨，呼籲中央儘速和地方主管機關研議解決辦法。

「配套不良，恐瘦了孩子們的營養午餐。」黃國昌說，10月台中爆發第一起非洲豬瘟後，農業部下令2027年就要禁用廚餘養豬。這一聲令下，全台食品業都受到嚴重衝擊，最讓人擔心的就是學童的營養午餐。

黃國昌今上午特別走了一趟雙北最大、位於新北市汐止的營養午餐團膳廚房，光是外場就堆放了30餘桶廚餘桶，這還是因為廠區空間夠大才可暫置幾天，中華民國餐盒食品商業同業公會聯合會理事長陳明信說，桃園還有餐飲業者打給他求救，說各地餐飲業廚餘大爆炸，清運業者也忙不過來沒辦法代收代送，只能堆在自家廚房，非常擔心影響環境衛生甚至食安。

「小店家如此，團膳業者更頭痛。」黃國昌指出，過去營養午餐的剩食會從校園運回團膳廠房，再提供養豬戶使用，如今養豬業不收了，處理廚餘的成本全轉嫁給團膳業者吸收，而各地焚化爐量能又極有限，團膳業者經常是一大早準備給孩子的餐食、中午過後回收剩食、接著又要趕快把廚餘送去焚化爐燒，更經常在焚化爐廠區外一排3、4個小時，幾乎沒有時間休息。

黃國昌指出，至於沒有辦法自送焚化的，業者還得找地方暫置。幸好現在北台灣天氣轉冷，否則氣味、蚊蟲恐怕引發污染和鄰居抗議，那中南部怎麼辦？有些團膳業者調不到車，只能用營養午餐餐車來運廚餘，衛生與食安都有問題。

黃國昌還提到，環境部提供的廚餘焚化補貼也只到年底，明年呢？以1桶廚餘200公斤計算，一天處理30桶左右的成本就增加5萬塊，環境部長彭啟明還預告未來廚餘處理費可能高達2倍以上，每公噸上看8000元，成本大幅增加之下，必定壓縮營養午餐的質與量，衝擊的就是孩子。

黃國昌說，這不只是養豬戶的問題、不只是團膳業者的壓力，全台餐飲業的清運處理加上焚燒成本不斷疊加下，恐怕又要引爆一波民生漲價潮。

黃國昌也請黨團立刻發文，請各相關單位妥善處理廚餘禁令下的處理流程與配套措施，盡速邀集中央主管機關與各縣市政府局處，坐下來好好解決研議，千萬不要瘦了學童、肥了通膨。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　衛生局稽查揪2缺失
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章　吳怡萱：歡迎加入民眾黨

又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉

政院堅持不執行財劃法　藍轟卓榮泰成「土皇帝」將提譴責案

藍白痛批卓榮泰不執行新版財劃法　綠黨團：可依憲法機制發動倒閣

禁廚餘養豬配套不良　黃國昌：恐瘦了孩童的營養午餐

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

萬華青山王祭登場　保儀尊王披虎頭首度參與正日遶境

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章　吳怡萱：歡迎加入民眾黨

又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉

政院堅持不執行財劃法　藍轟卓榮泰成「土皇帝」將提譴責案

藍白痛批卓榮泰不執行新版財劃法　綠黨團：可依憲法機制發動倒閣

禁廚餘養豬配套不良　黃國昌：恐瘦了孩童的營養午餐

賴清德：向青森地震受影響民眾表達慰問　台灣隨時準備提供必要協助

健檢費也要！藍推助理費除罪化「1年多780萬」　綠黨團：抗爭到底

萬華青山王祭登場　保儀尊王披虎頭首度參與正日遶境

泰軍F-16轟炸民宅畫面曝！柬埔寨撤離潮塞爆　前總理宣告展開反擊

海灣國家成為「資本家的矽谷」！達利歐：AI泡沫確實存在

美冴變主角！日爆紅《午餐流派》聯動本傳、小新媽午餐奢侈開吃

網友發文造謠論文抄襲　徐巧芯搜出個資竟是大學教授怒嗆「法院見」

楊晨熙產後1年半「穿回超貼睡衣」！深V直逼肚臍 深邃事業線被看光

捲黑道風波！曹世鎬宣布退出《劉QUIZ》、《兩天一夜》全黑圖發聲

咪妃談「結婚的好處」　王思佳吐苦水「到底哪裡好」

甜美女星法國走朝聖路「狂被民眾搭訕」問原因　一落地新加坡GG！

佳德鳳梨酥卡「黑色異物」　北市衛生局稽查揪2缺失

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

一聽到前男友趙駿亞　李燕秒離席：走囉～

政治熱門新聞

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」

民調輸蔣萬安37%　吳怡農嗆：搶輝達功勞沒意義

柯建銘不再扮黑臉　賴清德催黨團找回戰鬥力

預測藍2人有贏面　郭正亮再曝屏東關鍵

助理費除罪化！28藍委提議員比照辦理　免核銷「不受貪污罪規範」

奈良美智PO賴清德生日賀卡　笑「其實我們同齡」

黃國昌防火牆斷點浮現　「凱思金主」遭鎖定

李麗娟若被突破　黃國昌2關鍵恐重判

賴瑞隆家人涉霸凌獲原諒！　林岱樺、邱議瑩、許智傑態度曝

嘉義市加碼普發6000　明日送議會審議

又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉

秀出選舉明細！陳佩琪怒轟檢方把柯黑當證據

更多熱門

相關新聞

批《鏡》不實報導潑糞　黃國昌提告：絕不容宵小鼠輩禍亂國家

批《鏡》不實報導潑糞　黃國昌提告：絕不容宵小鼠輩禍亂國家

民眾黨主席黃國昌養狗仔一事延燒至今，已變為收錢質詢的指控，《鏡週刊》今（9日）再爆料指出，姻親表弟臨櫃存款、現金成立凱思國際，恐遭鎖定為調查對象，串起黃的貪污罪行等。對此，黃國昌國會辦公室反擊，《鏡週刊》持續冷飯熱炒、捏造不實報導，黃已提起民刑事告訴，絕不容此等宵小鼠輩禍亂國家。

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

長照扣除額增至18萬！《所得稅法》三讀修正　預計35萬戶受益

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

柯文哲狠虧「爐主快被抓」有內幕　揭黃國昌涉貪防火牆3破口

李麗娟若被突破　黃國昌2關鍵恐重判

李麗娟若被突破　黃國昌2關鍵恐重判

黃國昌防火牆斷點浮現　「凱思金主」遭鎖定

黃國昌防火牆斷點浮現　「凱思金主」遭鎖定

關鍵字：

民眾黨黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面