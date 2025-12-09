苗栗機車闖紅燈騎士捲壓車底　10路人秒變人肉千斤頂抬車救人

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市北勢大橋南端路口，昨（8）日發生機車闖紅燈跟轎車碰撞後，騎士頭部卡在轎車保險桿下方，路過駕駛、加油站員工見狀，紛紛見義勇為，近10人合力將轎車抬起，及時將輕傷的騎士拉出等待救護車到來，所幸送醫檢查並無大礙，肇事原因正由警方調查中。

▲苗栗市北勢大橋發生機車闖紅燈，騎士被捲入轎車車底，約10名熱心民眾抬車救人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天指出，北勢大橋的苗栗市經國路、中華路路口，昨日16時30許發生轎車與機車碰撞交通事故，造成機車紀姓騎士（37歲）受傷，苗栗警分局北苗派出所獲報到場後立即協助管制疏導交通，傷者經由救護車送醫救治，紀男四肢擦傷、牙齒受損，治療後已無大礙。

警方調查，紀男騎機車由經國路東往西，行經北勢大橋路口闖紅燈直行，劉男（36歲）駕駛轎車由北勢大橋北往南直行，雙方在北勢大橋南端路口發生碰撞，碰撞後紀男遭轎車捲入車底，頭部卡在保險桿和輪胎之間，無法動彈，路過熱心民眾、旁邊加油站2名員工共約10人，見狀圍住轎車，眾人合力將轎車抬起後，拉出紀男等待救護車送醫。

警方說，雙方駕駛均無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清，警方提醒用路人駕駛車輛務必隨時注意前方路況、標誌與號誌管制，勿搶快闖越，確實遵守交通規則，確保自己與用路人生命財產安全。