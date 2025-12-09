　
地方 地方焦點

冬季健走！花蓮山海漫步12∕13登場　全程5公里3C家電帶回家

▲▼「冬季愛花蓮．山海漫步走」活動12 ／13星期六下午2點在太平洋北濱公園陽光廣場舉辦，全程5公里。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼「冬季愛花蓮．山海漫步走」活動12 ／13星期六下午2點在太平洋北濱公園陽光廣場舉辦，全程5公里。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市公所12月13日星期六下午2點在太平洋北濱公園陽光廣場舉辦「2025冬季愛花蓮．山海漫步走」活動，邀請全家大小、親朋好友一起漫步山海之間，以健康迎接活力的未來。

花蓮市長魏嘉彥表示，健走是一項簡單、安全又有效的運動，不僅能促進血液循環、強化下肢肌力，更能舒緩壓力、培養良好的生活習慣，適合各年齡層參與。市公所每年舉辦健走活動，就是希望鼓勵民眾走出戶外，透過運動結交朋友、交流感情，也讓「健康花蓮、活力城市」的理念更深入人心。

▲▼「冬季愛花蓮．山海漫步走」活動12 ／13星期六下午2點在太平洋北濱公園陽光廣場舉辦，全程5公里。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

此次健走全程約5公里，從太平洋北濱公園出發，經北濱曙光橋、兩潭自行車道折返，沿途海風吹拂、景色宜人，是冬季最放鬆的健康之旅。

活動現場將安排暖身操、精彩表演與健康宣導攤位，參加民眾可現場於健走途中領取摸彩券，豐富好禮包含家電、3C用品及生活實用獎項，人人都有機會中獎。

活動免報名、免費參加，民眾只要當天下午至現場集合即可。魏嘉彥也熱情邀請市民朋友穿著輕便服裝、攜帶水壺及帽子，一起用雙腳體驗花蓮最美的山海線，一起用腳步愛花蓮，用笑容迎冬陽。
 

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

冬季健走山海漫步全程5公里3C家電

