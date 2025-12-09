　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

生技公司網售偽藥怕被蒐證　「屏蔽檢警IP」1個月多賺166萬

▲▼天一愛本草生技營運長白凱文 。（圖／記者劉昌松攝）

▲天一愛本草生技營運長白凱文涉嫌販售偽禁藥遭起訴 。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

天一愛本草生技公司涉嫌未經許可，在網路上販售生化湯等女性調理中藥，衛生單位通知需下架後，業者竟然蒐集檢、警、衛生等機關的IP位置，加以屏蔽、阻止查緝人員進入官網蒐證，藉此多賣了1個月賺到166萬4410元。台北地檢署9日依違反《藥事法》起訴負責人朱耿慶、營運長白凱文等人。

起訴指出，天一愛公司負責人朱耿慶、營運長白凱文從2022年起，取得「愛小月」產品組中的淨化精萃、養氣精萃、補身精萃，以及「月經調理」產品組的舒孅精萃、美妍精萃等藥液成分及比例後，委託藥廠製作，並透過黃鼎文的非爾沃整合行銷公司架設網站，或透過購物網站等管道銷售。

天一愛在網站上宣稱，購買「愛小月」的消費者照一定的療程順序飲用，可協助小產女性將惡露排乾淨等療效，而「月經調理」則可達到調理月經功效，但衛福部取得這些產品包裝所記載的藥液成分及鑑定結果，判定其中淨化精萃、舒孅精萃，是中醫「生化湯」的加減方，而養氣精萃、補身精萃、美妍精萃則是「十全大補湯」的加減方，屬於《藥事法》定義的藥品。

衛福部2024年11月間發函要求將這些為取得藥證的產品下架，業者原本只會面臨行政處罰，沒想到業者竟為了繼續販售牟利，蒐集相關政府機關的IP再加以屏蔽，阻止執法人員進入天一愛官網調查是否繼續販售，直到2024年12月19日才全數下架，光是這多出來的1個藥販售期間，業者就多賺了166萬4410元。

檢察官吳啟維指揮台北市刑大在3月間發動搜索偵查後，考量天一愛負責人朱耿慶、營運長白凱文、負責行銷的黃鼎文視國民健康為無物，為私利持續販售偽藥，最終坦承犯行，且繳回犯罪所得，依《藥事法》提起公訴，並請法院均量處適當之刑。

12/07 全台詐欺最新數據

生技公司網售偽藥怕被蒐證　「屏蔽檢警IP」1個月多賺166萬

偽造藥事法生化湯天一愛

更多
