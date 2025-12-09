喊話立院審查總預算、1.25兆軍購條例　卓榮泰：行政院無所不能談

▲行政院長卓榮泰受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院提出的115年度中央總預算案、院版財劃法以及1.25兆軍購特別預算條例等，目前全都在遭立法院擱置中。行政院長卓榮泰今（9日）喊話立法院，只要把中央政府總預算，還有強化防衛韌性特別預算、特別條例，好好地審議，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」。

卓榮泰今上午出席「2025行政院長與商業領袖座談會」前受訪指出，現在立法院最重要的是兩件事，一件是趕快的審明年的中央政府總預算，這個是攸關全國人民，能夠在明年讓政府順利施政，好好地把國家發展、照顧人民的一個最關鍵的一筆總預算；另外一個，是能盡快地審查強化防衛韌性的特別條例跟特別預算。

卓榮泰指出，這兩件事情，一件關係人民，一件關係國家的主權跟安全，但是立法院卻是步步進逼、層層圍堵，提出許許多多現在不應該被大家花這麼多時間來討論的議案，包括國籍法、包括中配六改四等等，這些都不是現在最急迫的。

「行政院心心念念的、最在意的，也是明年能不能順利的執行。」卓榮泰說，等一下會跟商業界的一些團體先進們一起開會，也是要向他們表達，政府很多的國家重大建設會依序進行，但是如果沒有中央政府總預算，所說的都成為一種想法而已，而不能成為一種作法。

卓榮泰說，只要把中央政府總預算，還有強化防衛韌性特別預算、特別條例，好好地審議，「其他的都可以坐下來談，行政院無所不能談」。

卓榮泰強調，政府為的就是讓人民能夠得到照顧、國家能夠持續發展、主權能夠受到保障、安全能夠勇敢的來捍衛，就是這樣如此而已，沒有其他的要求。