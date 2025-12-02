20萬全飛了！健身房「黑卡VIP」淪棄嬰　查信託帳戶驚見：空的

▲消費者簽約時，常誤以為有了「交付信託」或「履約保證」，預繳費用便安全無虞；然而細究實際運作，卻發現這竟是「空有制度、執行漏拍」的虛設假象。。（資料照／記者吳世龍攝）

全真瑜珈健身（True Yoga Fitness）於今年 9 月底無預警歇業，昔日健身王國一夕崩塌。這不僅是商業失敗，更是一場利用資訊落差設下的「信任殺局」。《ETtoday新聞雲》深入追查發現，消費者手中的「履約保證」與「刷卡爭議機制」，在業者精心設計的長約陷阱中，竟全數失效。

昔日黑卡 VIP 的控訴：「20 萬買的尊榮，最後連信託紀錄都查不到」

Lulu 是全真瑜珈 10 年前的客戶。2013 年，被館內舒適氛圍與名師陣容吸引，她一口氣刷了近 20 萬元，買下 5 年期的「黑卡 VIP」會籍。「那時候 KIMIKO、藍波老師都在這教課，有專屬休息室、毛巾，那種尊榮感讓你覺得這品牌大到不可能倒。」

當時業務一句「我們有銀行信託履約保證」，讓她放心地一次付清鉅款。隨後因懷孕與個人因素，Lulu 依規定申請會籍展延。直到今年 9 月 26 日，她最後一次向業務申請請假，對方仍信誓旦旦回覆：「沒問題，10 月再聯絡。」

「結果 10 月 1 日就倒了！連他們員工自己都被蒙在鼓裡。」Lulu 錯愕不已。更讓她崩潰的是，當她試圖追回剩餘款項時，發現自己陷入了一個完美的「死局」。

兩大金融死角，讓消費者「合法」被坑殺

1.Lulu 實際使用的會籍時間極短，理應退還的預繳費用卻無處可討。她面臨了兩個絕望的現實：信託早已過期，帳戶空空如也： Lulu 依指示上陽信銀行查詢，結果「查無資料」。翻開舊合約才發現當年信託銀行是國泰，全真多年來數度更換信託機構，但關鍵在於——信託是有期限的。

2.超過 540 天，銀行也救不了： 她轉向發卡銀行申請爭議款，卻被告知交易已超過國際發卡組織規定的「540 天追溯期」。因為是多年前一次付清的舊帳，即便會籍還有兩三年沒用完，銀行也愛莫能助。

為何會有這種漏洞？臺北市消保官葉家豪點出關鍵：「很多消費者誤以為信託是保障『終身』，但實際上，銀行的履約保證往往僅涵蓋合約啟用後的第 1 年。」

一位不願具名的前大型健身房財務主管更直接向《ETtoday新聞雲》拆解這套運作模式：「這是業界慣例。業者為了鎖住現金流，習慣推銷 3 年、5 年長約。但信託保障通常只有 1 年。換句話說，從第 13 個月開始，消費者的會籍在制度上已是『裸奔』狀態。」

這意味著，只要業者撐過第一年，後續若發生倒閉，那些預繳的龐大費用，在法律與金融制度的保護傘失效下，早已「合法」地流進了業者的口袋，消費者只能淪為求償無門的債權人。