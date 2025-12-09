蔣萬安民調輾壓綠營？　學者揭對決王世堅有「2大隱憂」





▲民進黨立委王世堅、台北市長蔣萬安。（圖／資料照、記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

TVBS民調中心8日公布最新台北市長民調，無論民進黨推派誰參選，蔣萬安支持度皆領先24個百分點以上，王世堅則是綠營落後幅度最小的人選，雙方差距24個百分點。對此，學者鈕則勳分析，蔣萬安在兩族群有一定隱憂，第一「20到29歲族群」，王世堅領先了17個百分點，第二「中正萬華地區」，蔣萬安支持度下滑16個百分點。他強調，王世堅批藍也打綠、話題滿滿，當然直接反映在民調支持度，但當話題效應淡下之後，就回歸基本盤，蔣萬安不用太緊張。

鈕則勳於YT頻道發布影片表示，台北市長蔣萬安仍然力壓綠營所有可能的人選，包括王世堅，蔣萬安是以55%的支持度把王世堅31%的支持度給K.O掉了，但是跟王世堅民調的交叉分析裡，透露出蔣萬安在兩個族群有一定程度的隱憂。

鈕則勳表示，第一個，蔣萬安在20到29歲族群，支持度31%遠遠落後王世堅48%的支持度，王世堅領先了蔣萬安17個百分點，這是第一個蔣萬安的警訊。

鈕則勳指出，第二個，在交叉分析裡，中正萬華地區，蔣萬安的支持度下滑了16個百分點，變到43%的支持度，但是王世堅支持度上升5個百分點，到達了33%，雖然蔣萬安仍然領先王世堅，但下滑了16個百分點，蔣萬安可能要特別的注意。

接著，鈕則勳分析，兩個警訊原因非常的簡單，第一個，20到29歲的年輕族群一定都有接觸到王世堅「從從容容游刃有餘」沒出席這首歌、或者是抖音TikTok相關爆紅的訊息，所以年輕族群就會認為王世堅是非常有趣的政治人物，王世堅批藍也打綠、話題滿滿，當然直接挹注反映在這次的民調支持度，這當然是最主要的原因。

鈕則勳認為，第二個，王世堅在整個創意問政的過程中，確實有他的行銷脈絡、行銷邏輯，但蔣萬安不用太緊張，當從從容容的話題效應慢慢淡下來之後，其實就回歸了基本盤。

鈕則勳說，所以蔣萬安不用因為20到29歲的支持度輸給王世堅，就去做一些譁眾取寵討好年輕族群的動作，但是可以從幾個脈絡上去做深刻著墨，第一個「能不能在政策面向抓住年輕族群痛點」，在政策上幫忙解決問題，第二個「演唱會經濟」，高雄市長陳其邁搞了非常多演唱會經濟，對於年輕選票的關注、獲取，絕對有相當程度影響，高雄在演場會經濟具有明顯的優勢，因此，台北這一塊也是可以去做補強的。

鈕則勳指出，第三個，台北雖然有很多的節慶活動，但是從行銷的觀點，活動的亮點、賣點似乎越來越不夠，建議台北市政府可以不斷的翻新結合現今行銷科技，不管是AR或者是VR或者AI等，讓台北市的活動更加有現代感，年輕族群某種程度也會買單。

鈕則勳強調，即便王世堅在這次民調是相對於蔣萬安差距最少的候選人，在年輕族群確實大有斬獲，但是到底有沒有可能被民進黨徵召或提名？自己認為可能性是比較低的，王世堅批藍又打綠，賴清德又想連任2028，所以當然不放心首都候選人綠營的提名是個可能唱反調的王世堅，所以從這個邏輯來看，王世堅雖然聲量滿滿或在民調支持度上是綠營最強的人，但被徵召或提名參選台北市長還真有相當程度的懸念。

▼TVBS台北民調。（圖／TVBS民調中心提供)

本次調查是 TVBS 民意調查中心於 114 年 11 月 27 日至 12 月 4 日晚間 18：30 至 22：00 進行的調查，共接觸 1,256 位 20 歲以上台北市民，其中拒訪為 250 位，拒訪率為 19.9%，最後成功訪問有效樣本 1,006 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1 個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等化項進行統計權處理。調查經費來源為 TVBS。

