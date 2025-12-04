新疆發生規模6.0強震　震感波及烏魯木齊等10餘城

▲新疆克孜勒蘇州阿合奇縣發生規模6.0地震。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

新疆克孜勒蘇州阿合奇縣今（4）日下午發生規模6.0地震，震源深度僅10公里，震感波及阿圖什、喀什、烏魯木齊等10餘城市。據悉，震央周邊5公里內的村莊僅喀拉塔拉，20公里內無鄉鎮駐地，距離阿合奇縣城約21公里。地震發生後，阿克蘇地區的消防等救援力量已迅速集結，評估災情並準備後續應對。

大陸《中國地震台網》正式測定今日15時44分在新疆克孜勒蘇州阿合奇縣（北緯41.13度，東經78.40度）發生6.0級（規模6.0）地震，震源深度10公里。

新疆各地民眾紛紛表示，阿圖什、阿克蘇、喀什、伊寧等地震感明顯。此次地震震央距阿合奇縣21公里、距烏什縣70公里、距柯坪縣89公里、距巴楚縣149公里、距溫宿縣154公里，距圖木舒克市152公里，距烏魯木齊市813公里。

地震所在地屬高山地形，震央5公里範圍內平均海拔約2557公尺，新疆阿克蘇地區消防救援支隊表示，地震發生後已啟動應急動作，派出輕型地震救援隊及多支先遣小組，共計11車60人與3犬，以及20車100人先遣力量在營區完成集結，待命趕赴震區展開排查。