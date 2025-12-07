AAA韓星降臨塞爆高雄！演唱會經濟大爆發　高捷運量破今年新高

▲AAA韓星降臨塞爆高雄，高捷運量破今年新高。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

南韓年度娛樂盛事Asia Artist Awards（AAA）迎來十週年，今年首度移師來台舉辦，6、7 日連續兩天在高雄世運主場館登場，眾多韓流巨星齊聚一堂，吸引大批粉絲前往朝聖。昨天高雄捷運單日運量達351,267人次，再創2025年度單日運量新高。

AAA迎來10週年，6、7日連續兩天在高雄世運登場，大批韓星降臨高雄，包含IU、朴寶劍、CORTIS、Stray Kids、RIIZE、IVE、LE SSERAFIM等團體，昨晚則由IU抱走年度大賞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄捷運表示，昨天高雄捷運單日運量達351,267人次，再創2025年度單日運量新高，突破11月22日TWICE演唱會全日運量349,931紀錄，同時也擠入歷史單日運量第9名，而輕軌運量達5.1萬，兩者合計單日運量突破40萬。而目前今年日平均運量來到19.3萬，則是歷史新高。

▲高雄演唱會經濟大爆發，高捷運量破今年新高。（圖／記者賴文萱翻攝）

高捷分析昨日高運量主因為R17世運站頒獎典禮出站人數達3.39萬，而R9中央公園站耶誕生活節以及高捷動漫交響音樂會同步舉行亦吸引滿滿人潮，出站運量達將近3.0萬，左營站3.4萬則是全線運量最高車站。

其他R11高雄車站與R14巨蛋也都突破2.5萬，其他運量超過1萬以上的車站也都是今年新高，可謂拜演唱會經濟加沿線大型活動發威之賜，多點開花。

高雄12月份後續依然週週有活動，高捷會加強設備維護與服務提升，也歡迎大家踴躍使用大眾運輸工具，輕軌與捷運快速又方便，是前往各式活動會場的最佳選擇。