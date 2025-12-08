假直播再害人！婦人奔銀行急匯11萬　天母明星臉所長到場拆局

▲北市婦看直播想買翡翠險遭騙11萬，轄區天母派出所所長急攔阻。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區1名王姓女子遭直播狂推「限量翡翠手鐲」，被話術洗到差點匯出11萬元，幸好銀行通報警方急剎詐騙。天母派出所員警到場拆解整套套路，王女才驚覺自己離踩雷只差一步。意外的是，協助處理的所長陳鍵頡神似YouTuber「HOOK」，意外成為這起阻詐行動的另一個亮點。

警方調查，王女在網路看直播，見到直播主持續強調「工廠直送」、「倒數特價」等關鍵字，留言區也充滿「已下單」等訊息，使她誤以為是真品優惠，在直播主催促下匆忙前往銀行匯款。行員覺得情況不尋常，立即通報警方協助。

天母派出所所長陳鍵頡與警員林俊宏到場，詳細向王女拆解直播詐騙慣用套路，包含限時壓力、灌水留言、假貨源與低價誘惑等操作。王女聽完後驚出一身冷汗，才意識到自己離上當詐騙只差一步，當場向警方深表感謝。

▲（左）天母所所長陳鍵頡與警員林俊宏協力阻攔詐騙，為民眾保住血汗錢。（圖／記者黃宥寧翻攝）

值得一提的是，協助處理的陳鍵頡所長也意外成為亮點。陳所長五官俐落、氣質清爽，有些角度看起來與YouTuber「HOOK」頗為神似，但本人相當低調，全程投入勤務，專注協助民眾識破詐騙。

士林分局提醒，直播詐騙近年快速增加，詐團常以倒數優惠、限量商品、超低價格等方式製造壓力，使民眾注意力被操控。警方呼籲，遇到要求先匯款、急促要求下單或價格明顯不合理的情況，一定要保持警覺，並可撥打165反詐騙專線或110查證，避免財損。