徵信社徵「感情破壞專員」　網驚：小三變職業？

▲徵信社徵「感情破壞專員」職缺。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

近來演藝圈爆出「粿王風波」，傳出男星范姜彥豐是透過徵信社，與妻子粿粿談判出軌好友王子，再讓「徵信社」成為熱門議題。沒想到，最近有網友在徵才網站發現，徵信社突然開出「感情破壞專員」職缺，7大工作內容更令眾人看傻，並紛紛直呼「風險太高！」

徵信社近日在求職網釋出「感情破壞專員」職缺，2週內已有30人以上應徵。該職缺月薪從4.5萬到5萬元不等，工作內容分為7大項，分別為「接聽來電諮詢，替客戶著想並給予客觀建議」、「協助規劃『關係結束策略』與執行流程」、「婚姻法律、情感心理知識實務應用」、「安撫客戶情緒並回覆問題，讓客戶安心委託」、「視客戶需求引薦相關部門、與公司夥伴合作共同服務」、「遵守職場倫理，案件用心、即時回報」以及「其他主管交代事項」。

該職缺需要的特質為「能冷靜分析關係問題，善於洞察情緒變化」、「具備心理學、輿情分析、法律相關背景者尤佳」、「懂得傾聽並以中立、務實角度協助客戶」，另特別的條件僅有「對徵信社與偵探工作真心有興趣」。

該特殊職缺曝光後，在社群平台Threads掀起網友熱烈討論，不少人驚呼，「現在的職缺真的五花八門」、「感情破壞專員藝人是不是有在兼職呢」、「好適合我的工作，感情問題一律建議分手、離婚 」、「我覺得我能勝任」、「當小三變成種職業，一切都合理了」、「很酷。設局挽回＆拆散，開始吃下月老的業務了，覺得徵信社很像民間特務」、「突然看到事業第二春」。

不過，也有人示警該職缺的風險，「情緒勞動全勤、加班無上限，離職還得自費做心理重建」、「薪資太低了吧！冒著生命危險耶」、「這職業的工傷挺嚴重的，純純情緒宣洩垃圾桶」、「這麼高風險的職缺還這麼低薪」、「有風險加給嗎」；另還有網友談到，「分手談判專家」職缺的薪水太低了，若是遇到恐怖情人不堪設想。

