彈射滑躍兩不誤　殲-15T取代殲-15現身遼寧艦西太演訓

▲中國官方釋出遼寧艦西太演訓照片。（圖／翻攝自中國軍號）

軍武中心／綜合報導

大陸官方今（24）日正式對外確認，即將在9月3日舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年大會的閱兵式，呼應近期被網友捕捉到空警-600預警機領銜，攜帶2架掛載霹靂-15、霹靂-10的殲-15T編隊飛行照片。值得注意的是，在西太進行年度訓練的遼寧艦上，軍迷發現殲-15T已取代原殲-15艦載機成為航母主力。

從中國官方發布的照片可以看到，遼寧艦甲板上至少有11架殲-15T艦載戰鬥機和1架直-18Y艦載預警機，以及一架從艦艏起飛的殲-15T。作為中國海軍歷史上的首艘航母，遼寧艦從訓練艦轉變成戰鬥艦，而原先的殲-15滑躍型艦載機，換裝成彈射型的殲-15T後，航母的綜合作戰能力得到了大幅度提升。

殲-15T是解放軍為第三艘航母福建艦所打造的彈射版艦載機，這次隨著遼寧艦在西太平洋海域進行年度例行演訓，意味著該機不僅具備在福建艦上彈射起飛的能力，同時也能在現役的遼寧艦和山東艦上滑躍起飛，讓殲-15T成為彈射、滑躍起飛兩不誤的艦載戰鬥機。

▼大陸軍迷在華北上空捕捉到空警-600和2架殲-15T進行飛行訓練。（圖／翻攝自大陸網站）

公開資料顯示，殲-15T是基於殲-15戰機進一步研製的艦載戰機升級版，由渦扇-10B發動機驅動，最大飛行速度2.4馬赫，機載電子掃描的有源相控陣雷達，對目標的探測距離大於200公里，能攜帶12噸的燃料和霹靂-15、霹靂-10以及其他精確制導彈藥，讓其成為空中優勢、對地攻擊和反艦任務的高機動性的多功能平台。

大陸知名軍事自媒體「國平視野」分析，未來上艦有了空警-600的助拳下，只要該固定翼預警機通過高速數據鏈，將外軍的隱形艦載戰鬥機陣位告知殲-15T，在霹靂-15有效攻擊範圍內，即可發射空空導彈，中繼制導可交由空警-600預警機來完成。在霹靂-15導彈末端攻擊距離，導彈上的主動雷達會自動開啟，快速鎖定所需攻擊的敵機，以4-6馬赫的高速衝刺，即可完成對目標的獵殺。

此外，殲-15T在搭載雙脈沖固體發動機、有雙向數據鏈的霹靂-15遠程空空導彈後，獲得強大的制空作戰能力，就可以在遠離航母的地方有效應對空中威脅，保障己方航母編隊的免遭對手的空襲，增強航母編隊控制周邊空域的能力。

軍事專家傅前哨也曾指出，彈射型的殲-15T使用範圍更廣，適應航母的類型也更多。他說，「殲-15T是彈射起飛，使用範圍大幅度提升了。比如殲-15T從福建艦經過彈射起飛，執行任務遇到緊急情況或是根據作戰需要，它可以降落在遼寧艦、山東艦這些採用滑躍式甲板的航母上，保證它能再次起飛執行新任務」。

▼殲-15T重型艦載戰鬥機。（圖／翻攝自中國軍號）