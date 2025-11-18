　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

列3點反擊經濟學人「台灣病」　蔡正元轟：騙稿費寫這種不入流文章

▲蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

▲蔡正元。（圖／記者黃哲民攝）

記者郭運興／台北報導

《經濟學人》上周以「台灣病」一文抨擊央行對新台幣匯率政策，並認為新台幣價格偏低，引起討論。對此，前立委蔡正元今（18日）列出3點反擊，痛批作者不要為了騙稿費寫這種不入流的文章，「經濟學人」雜誌寫經濟問題，常找一些不具經濟學專業訓練的人，寫一些自以為是的文章，這種「經濟學人病」該去看病了。

蔡正元發文表示，「經濟學人」雜誌寫經濟問題，常找一些不具經濟學專業訓練的人，寫一些自以為是的文章，最近一篇談「台灣病」的文章，就暴露出非常膚淺的「經濟學人病」。

蔡正元指出，首先，「經濟學人」居然拿出「大麥克指數」，用大麥克漢堡的新台幣價格除以在美國的美元價格，就自認為這個除數是「合理的匯率」，指責新台幣低估應該升值，根本就是外行人的經濟學，既無知又愚蠢，為什麼不計算「福特汽車指數」？「iPhone指數」或者「F16戰鬥機指數」？

蔡正元表示，大麥克指數只是反映台灣和美國兩地，麥當勞員工的平均薪資的比例，「經濟學人」應該問的是麥當勞為什麼給台灣員工薪資那麼低，又給美國員工薪資那麼高。

蔡正元指出，再者，「經濟學人」又說台灣的央行外匯儲備太多，是為了維持新台幣低匯率保障出口廠商，這根本就是胡言亂語瞎扯爆了，看看熱錢與外匯儲備的比例最清楚，熱錢就是證券市場的外資金額，台灣的熱錢/外匯儲備比例是110%、韓國的熱錢/外匯儲備比例是70%、新加坡的熱錢/外匯儲備比例是25%。

蔡正元說，這是什麼意思？台灣證券市場的外資有110美元，台灣的央行外匯儲備只有100美元，如果外資突然要撤資，台灣的央行就會面臨擠兌而倒閉，新台幣會直接躺平，但同樣情形下韓幣和新加坡幣就不會，這樣台灣的央行外匯儲備是太多或太少？如果新台幣再如「經濟學人」所願升值，外資熱錢就更大賺特賺賺翻了，台灣的央行外匯儲備就成待宰羔羊。

蔡正元指出，最後，「經濟學人」說外匯儲備太多，造成資金氾濫抬高房價，這更是鬼扯，台灣的房價所得比20倍，在全世界排在第15名的確很高，但最好跟第7名香港、第8名中國大陸、第9名泰國、第13名越南、第14名南韓也比一比。

蔡正元說，當然這些比較都是都會區的房價，從2014年至2024年這段期間，台灣的人均GDP增加了50%以上，但台北市建築物的樓地板面積卻增加不到30%，扣掉商用樓地板面積，住宅樓地板面積增加幅度更小，這才是房價所得比高低變化的真正原因。

蔡正元強調，住宅建築又不是進出口商品，扯什麼匯率或外匯儲備？「經濟學人」這篇文章的作者該去研究，為什麼尼泊爾的房價所得比高於香港的原因，不要為了騙稿費寫這種不入流的文章，這種「經濟學人病」該去看病了。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

