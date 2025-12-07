懷孕逼婚能加入豪門？她搖頭曝真相　9成正宮都是「2類型女生」

▲男人要結婚都是很理性的。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

嫁入豪門、迎娶富家千金，是許多人的夢想，不過實際上可能沒那麼簡單。一名曾任職高檔月子中心的女網友，分享多年的觀察心得，真正成為「正宮」的，多半是家世背景很好，或是事業很優秀的女強人，大多數的男生都想跟漂亮的女生玩，但遇到結婚時卻變得很理性，「女生身上要有錢啦。」

女網友在Dcard發文，曾在每月費用高達60至100萬元的高檔月子中心服務，接觸的幾乎都是富商家庭，發現超過9成的豪門正宮，不是千金小姐就是事業女強人，大多來自有企業、政界背景的家庭；至於背景普通、靠顏值上位的女生是極少數。

她提到，有些身分為小三的女性，也會低調入住月子中心，因為正宮盯很緊，很少有男生來陪伴，小三往往獨自待產。

她也曾在婦產科任職，發現多數男生只想玩玩，小孩都是拿掉，也有不少女性為了「逼婚」，用懷孕綁住有錢的男生，「我身邊看4個這樣的女生，只有一個強勢的真的上位變成元配，因為她生兒子，男方企業需要繼承人」，其他都變成單親媽媽，最後上法院判決，月領12K-20K的贍養費，「有腦的人都知道虧爆。」

除此之外，她身邊有位貌美的同事，曾靠當「職業小三」同時與多名富商往來，月收入光零用錢就高達50萬元，且不含旅遊、精品、醫美等開銷。對方清楚自己「賣的是時間」，不戀愛、不生子、懂分寸，甚至當場表演三分鐘就能從男人手中討到2000元；不過高代價背後也藏著健康隱憂，同事常長奇怪的疹子、淋巴腫大，還得定期驗性病，「通常給到一定價碼，當然無套」。

她強調，男人想跟漂亮女生玩，但最後都是娶有事業、個人魅力、上進、善良又會包容的女生，「女生身上要有錢啦，只有美麗沒有腦很容易變成玩具，更不用說用性綁住男人的普女，男人更不要你好嗎」，至於美麗的標準，她認為男生如果主動提出邀約，才算是客觀美麗。

貼文曝光，掀起網友討論，「女生還是努力賺錢，可以選個賺不多但又高又壯，眼裡心裡都是妳的小鮮肉」、「可以不用那麼極端一定要豪門呀，年薪5-600萬以上的工程師、醫師、律師到處都有，找這種複雜度就下降很多」、「堅信物以類聚，夫妻會配對成功一定有對認知某種程度是契合」、「自己是豪門最爽，不用看人臉色」、「我身邊也是有普女嫁有錢人的，但都是學生時期交往認識的，一畢業就結婚了，女生沒出去上過一天班」。