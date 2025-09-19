　
在美國生孩太痛苦！她第二胎改住「台灣月子中心」　美籍人妻爽翻

美國媽媽產後住「台灣月子中心」　花15萬超滿意：女人都值得有的體驗

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

文／CTWANT

來自美國俄亥俄州的34歲女子凱蒂（KatieLee）是2個孩子的媽，第一胎在美國生產經驗讓她曾考慮是否生第二胎；在與先生搬回台灣陪伴長輩，感受到台灣優質的醫療體系，最後選擇花約15萬元在台灣一間私人婦產科生二胎，還住進月子中心，雖然只有10天，她仍滿意到直呼「每個女人都值得有的體驗」。

根據外媒《CNBC》報導，凱蒂與來自台灣的先生傑森（Jason）過去在美國生活，婚後生下兒子福瑞斯特（Forrest），一家人於2024年7月從美國搬回台灣台北，兩人也展開一段超過1年的長假，他們會趁兒子上幼兒園時多陪伴家中長輩；這段愜意的時光，也讓凱蒂有了考慮生二胎的想法。

不過凱蒂在美國的生產經驗，讓她飽受產後焦慮和憂鬱症所苦，原本讓她對生小孩很抗拒，直到與傑森回到台灣，有更多時間之外，加上台灣醫療體系讓她很安心，夫妻倆才決定迎接新生命。然而凱蒂是以依親簽證，在台居住6個月後就享有健保，她透露，享有健保後每次產檢只要180元至480元，比美國隨便就要幾千塊減輕不少負擔。

最後凱蒂選在台北一間私人婦產科生產，她在單人病房住了3天2夜，並享有營養師精心準備的餐點，總花費約6萬元，但她推敲，在公立醫院生產應該只要幾千元。另外，凱蒂還砸錢住進月子中心，一天費用約9千元，她總共住了10天，住房費用加上一些額外的總計約15萬元，但包含全天候專人幫忙照顧嬰兒、營養師準備的餐點、中醫治療，還有免費按摩、洗頭和瑜珈等課程。

雖然凱蒂只入住月子中心10天，她仍滿意到不行，直呼「我就像住在豪華飯店，有人幫我顧小孩、送餐到房間」，更忍不住感嘆，「每個女人都值得享有這樣的體驗」，這段期間也使她從第一次生產的陰影走出。

而凱蒂也說到，台灣與美國的文化差異，生完二胎後，孩子的奶奶也會來幫忙照顧，爺爺會開車接送，大姨子也會來看寶寶，「有一種我生寶寶，全家人都會幫忙的感覺」；但凱蒂在美國，出院後家人不在身邊，她常常有孤單一人養小孩的時候，她也有感而發地說，能以外國人身分享有這些資源很幸運，也感慨在美國的女性往往被迫獨自承擔懷孕和產後，生理和心理出現的壓力。

09/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

