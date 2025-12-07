「第一次違規就重罰6000元」女駕駛嚇手抖　全場搖頭：吞了吧

▲原PO收到6000元罰單，認為自己很委屈。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「有可能翻盤嗎？」一名女網友收到一張「未禮讓行人」6000元罰單，讓她震驚又委屈。原本想調閱行車紀錄器釐清狀況，但收到罰單時，行車影像早被洗掉，只能含冤吞下，讓原PO難過表示「第一次違規也罰最重！」文章曝光後，全場紛紛直言「下次就會知道禮讓行人了吧，看妳想繳幾次6000元！」

一名女網友在Dcard表示，最近收到一張「未禮讓行人」罰單，打開金額竟高達6000元，讓她一度嚇到手發抖。她實際查了一下，發現罰則範圍是1200至6000元，但自己是第一次違規，一年內也無紀錄，卻被開最高罰，讓她覺得超級委屈。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO崩潰表示，罰單日期是11月15日，等到11月24日才收到，行車紀錄器畫面早被洗掉，「確認自己當下到底有沒有疏忽，也完全沒有機會了。」

原PO一臉無奈直言，「的確那邊是有行人，但有必要第一次開就開最高嗎？」最後她也求問大家看法，「如果你們遇到這樣的狀況，會選擇申訴嗎？還是乾脆認命繳掉？有沒有人成功申訴過檢舉案件？真的有可能翻盤嗎？」

底下網友熱議，「就是要罰這麼重，下次在斑馬線看到行人才會停，不然哪有嚇阻力，如果一次6000元跟5次1200元感覺就有差了」、「下次就會知道禮讓行人了吧，看妳想繳幾次6000元」、「申訴也沒用，妳確實是未禮讓行人，乖乖繳6000元學個教訓」、「今天如果角色互換，換成妳是行人，妳絕對會支持檢舉」、「這是警察拍的喔，不是民眾檢舉，看起來有用路口監視器輔助佐證」、「妳後面那兩台機車都停下來禮讓，真的沒什麼好申訴的」。