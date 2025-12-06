　
大陸 大陸焦點 特派現場

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

▲▼隸屬大陸福建海事局的台海首艘大型巡航救助船「海巡06」輪參與行動。（圖／翻攝中新社）

▲大陸「海巡06」輪參與行動。（圖／翻攝中新社，下同）

記者陳冠宇／北京報導

大陸福建海事局今（6）日聯合大陸交通運輸部東海救助局，在台灣淺灘海域舉行首次搜救應急演練，其中，陸方部署於台海的首艘大型巡航救助船「海巡06」輪參與行動。中新社當天晚間披露上述消息，並發佈一系列演練照片。

中新社報導6日晚間以9張系列照片進行上述報導。報導並稱，在搜救應急演練之後，海事、救助船艇編隊隨後展開台灣海峽中部海域專項執法行動，對台灣淺灘以及台灣海峽中部、通航密集區、事故多發區等水域展開巡查。

據報導，參與行動的包括「海巡06」輪、「東海救115」輪和「海巡0802」輪等3艘大陸公務船。值得注意的是，「海巡06」輪是陸方在台海的最大綜合性公務執法船，2022年7月11日在平潭列編隸屬大陸交通運輸部的福建海事局；7月31日，首次在台灣海峽執法。

▼大陸「海巡06」輪（左一）、「東海救115」輪（右一）進行搜救應急演練。

▲▼「海巡06」輪(左一)、「東海救115」輪(右一)進行搜救應急演練。（圖／翻攝中新社）

「海巡06」輪滿載排水量6600噸，續航力10000海里，官方稱其「能夠到達全球除南北極以外的所有海域」，輪能夠在12級風、9級海況下展開深遠海巡航，可搭載中小型直升機進行海空聯合巡航執法，對12公里內目標實現24小時晝夜不間斷跟蹤取證。

台灣淺灘又名台灣灘，是台灣海峽南部海床的一群淺丘，位於澎湖七美西南方約30海里（55.6公里），相當於海峽中線南端，西接福建漳浦沿海區的萊嶼列島和廣東的南澎列島。此區水深多介於8至40公尺，部分地勢較高的區域在低潮時會露出海面，為當地重要的漁場。

▼大陸「東海救115」輪上工作人員進行落水人員搜救演練。

▲▼「東海救115」輪上工作人員進行落水人員搜救演練。（圖／翻攝中新社）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

