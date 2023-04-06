LIVE／直擊中共台海巡航現場！　前後架2部攝影機全程直播

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記者鄭思楠／綜合報導

蔡英文與美國會眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，引發大陸強烈不滿，官媒中央廣播電視總台旗下的微信公眾號「玉淵譚天」5日發文，宣布「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動今日啟動」、「直擊海巡06台灣海峽巡航現場」，引發國際媒體關注。6日中午，陸媒《央視》現場直播，公開巡航台海的畫面。

據直播畫面顯示，巡航船在船頭和船尾各架設了一個攝影機，顯示目前正在海上巡航。

▲▼前後架2部攝影機全程直播。（圖／翻攝自直播畫面）





該微博文字底下附有一張台灣周遭的海圖，圖中在台灣的東部海域及東南部海域，各自劃了一段虛線。而所劃的位置頗接近去年裴洛西訪台時，圍島軍演在東部及東南部所劃定的演習區塊。此外，該圖還對澎湖、蘭嶼、綠島、小琉球甚至是澎佳嶼的周圍標示紅線，但目前仍不清楚是否對這些離島巡航。

▲文字底下則附有一張台灣周遭的海圖。（圖／翻攝自玉淵譚天）

此前，福建海事局5日晚間通報，大型巡航救助船「海巡06」輪編隊將開啟「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，為期3天，期間將對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查。福建海事局5日早上宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊。

福建海事局微信公眾號5日晚間7時許再通報這次專項行動的重點目標與範圍，並附上一段49秒的短影音，顯示「海巡06」輪早上駛離基地展開行動。

福建海事局稱，4月5日上午9時，由台灣海峽大型巡航救助船「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊，駛離福建海事局平潭海事監管基地，開啟台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動。

▲「海巡06」輪領銜的海事執法船艇編隊駛離福建海事局平潭海事監管基地。（圖／翻攝自中新網）

福建海事局表示，本次專項行動為期3天，福建海事局出動「海巡06」輪編隊和海事執法人員，會同東海救助局、東海航海保障中心等相關力量，將對平潭對台直航集裝箱航線、「小三通」客運航線、台灣海峽船舶習慣航路、商漁船通航密集區以及非法採砂活動多發區等水域展開巡航巡查。

福建海事局並表示，行動期間，海事執法人員對兩岸直航貨船、施工作業船實施現場檢查，確保船舶航行安全，保障水上重點工程作業安全有序。

通報稱，未來兩天，「海巡06」輪編隊將持續在台灣海峽中北部展開巡航巡查行動。