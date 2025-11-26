天氣變冷！信義區妹子「都穿三件套」　全場認同爆笑：80%都是

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近天氣轉冷，許多人紛紛穿起秋冬裝出門，但有網友去信義區的時候，發現信義區妹子根本「標準三件套」，清一色「皮衣＋短裙＋長靴」，不禁笑呼「是不是該加油了？辨識度呢？這三件套是焊在妳們身上了嗎？」貼文一出，引來大批網友暴風笑翻認同，「這套是信義區公發的是不是？」

原PO在Threads貼出一張對話截圖，傳訊息的人先是發問「我到了，你在哪？」「你穿什麼？我比較好找」，對方則回「皮衣短裙＋靴子。」結果傳訊者一看周遭就傻了，「靠背，大家都穿一樣的。」

這讓他忍不住在文中笑呼，「信義區的妹子是不是該加油了？辨識度呢？」直言女生們清一色都穿同一套「皮外套＋短裙＋長靴」三件套，甚至疑惑「這三件套是焊在妳們身上了嗎？洗澡有拿下來嗎？」貼文引來大批網友共鳴，直呼走在信義區真的像NPC生成。

網友紛紛留言，「皮衣鑑賞大會不是開玩笑的，總有一款你喜歡的皮衣」、「今天至少看到60個女生穿短裙配長靴」、「現在台北比較會打扮的女生，秋冬基本上80％都穿長靴＋短裙。」也有人笑稱，「這套是信義區公發的嗎？」「在路上可能都會撿到皮衣。」

有人則表示，「最近網購跟實體店都是短裙配靴子，今年靴子特別多」、「這已經不是今年才有的現象了」、「我今天才買這個三件套。」還有網友笑呼，「我愛看」、「我本來想買長靴的，看到這篇突然不想買了啦！」