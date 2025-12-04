　
社會 社會焦點 保障人權

恐怖情人打死女友塞塑膠桶　還載她女兒山區棄屍！二審仍判13年

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲男子不慎打死女友後，竟帶著她年僅5歲的女兒，到山上挖洞埋屍。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市男子王文億去年8月間與女友發生口角，憤而持香氛瓶砸死女友，並將屍體塞入塑膠桶內。王男為了毀屍滅跡，竟開車載著女友年僅5歲的女兒，到山上挖洞埋屍。後來經家人勸說後，王男才出面自首。一審桃園地院國民法官將王男判刑13年，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，仍維持13年的刑度。可上訴。

判決指出，王男（23歲）與鍾姓女友（26歲）為姊弟戀，2人交往時，鍾女還有一名5歲的女兒，三人同居於桃園市八德區某社區內。案發於去年8月間，清晨6點多，王男與鍾女因家庭開支、女兒學費與照顧等等問題起了口角，最後演變成肢體衝突。

盛怒之下的王男抓起一旁的香氛瓶，猛砸鍾女的右額頭及鼻樑多次，造成鍾女右額部挫傷合併撕裂傷及鼻樑開放性骨折等傷害，鍾女因敲擊造成的頭部外傷導致創傷性腦損傷，沒了呼吸心跳。王男確認鍾女已經死亡後，趕緊以黑色垃圾袋層層包裹屍體後，塞入橘色塑膠桶內；而後帶著不知情的鍾女女兒，將塑膠桶搬上副駕駛座，並帶著女童到桃園市龜山區的山區，挖洞掩埋。

王男帶著女童若無其事地返回租屋處，但其他同住的友人開始追問，另外王男的父親也開口詢問。王父深知兒子的個性，開始動之以情，最後王男決定向中壢分局自首，全案因此爆發。檢方依照「家暴傷害致死」、「遺棄屍體」等罪嫌，提起公訴。

一審桃園地院國民法官審理後，考量王男無視法治社會規範，使死者喪失寶貴生命，且造成死者家屬因此受有天人永隔、無法挽回之終生遺憾；之後又為掩飾犯行，竟與不知情的被害人5歲幼女一同棄屍，所為令人髮指，泯滅人性，本應重判。但考量王男自首，有助於本案犯罪事實發現，也有節省司法資源及避免累及無辜等情事，因此予以減刑，最後國民法官將王男判處有期徒刑13年。案件上訴第二審。

高等法院審理時，檢方主張判決太輕，應予加重；至於王男則認為判決太重，請求再減少刑度。全案於4日二審宣判，高院認為原審認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴，維持王男13年的刑度。

