獨／32元電鍋讓清潔員被告、推動修法　他替這城市辛苦了36年

社會 社會焦點 保障人權

獨／32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

記者黃宥寧／台北報導

北市黃姓清潔隊員因將回收車上僅32元的舊電鍋測試後轉送給拾荒阿嬤，被依貪污罪起訴，一審判3月、緩刑2年、褫奪公權1年。判決出爐後，他微微一笑地鬆了口氣；真正值得被看見的，是他替城市奔波36年、默默累積的那些不為人知的善。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃姓清潔隊員的背影靜靜留在畫面裡，36年來風雨無阻出勤，替城市維持整潔，從未喊累。（圖／記者黃宥寧攝）

露出靦腆笑容的黃大哥（62歲）向《ETtoday新聞雲》說，自己從26歲加入清潔隊，至今整整36年。每天從新莊騎車到北投，來回約30公里，風吹日曬都是日常；只有下雨才會換開自己的貨車，「因為貨車很耗油啦，能騎車我就騎車。」

他回憶，年輕時做修車，但景氣不好、收入也不穩定，後來在姊姊鼓勵下報考清潔隊。雖然當時薪水只有2萬6，他仍一路做到現在，「做一做就36年了，因為我喜歡做，有興趣才會做得久。」

談到為何把電鍋送給拾荒阿嬤，他語氣自然得像在描述再平常不過的小事：「那個電鍋還能用啊，她80幾歲了，推著推車撿回收很辛苦，我就給她。」

其實，這樣的善行早已成了他的日常，黃大哥看到弱勢長輩，不僅會伸出援手，甚至也會自掏腰包買米送給「艱苦人」。對方問他姓名時，他總是笑著說：「麥問啦！」因為他始終覺得，做好事不必留下名字。

事件曝光後，他壓力大到晚上睡不好，既怕隊上受影響，也不想讓家人擔心。對於電鍋竟被認定涉貪，他只是淡淡地說：「我不是拿去賣，也不是偷的，就是送人嘛。這個社會有時候好人不能做好事。」即使心裡委屈，他說起來仍是那種憨厚的笑，不怨、不氣，只無奈地嘆：「我太過好心了啦。」

說到這段期間最感謝的人，他毫不猶豫地提起太太。黃大哥說，太太知道後沒有責怪他，反而安慰：「遇到了就面對現實，發生就發生了，沒關係。」這句平實的話，成了他撐過最艱難日子的最大力量。

記者問他，清潔隊員是否會常遇到民眾的不滿與情緒？他搖搖頭說：「我沒有耶，因為做人要尊重人家，人家就不會罵你。」他用最簡單的方式對待人，也相信對方會用同樣的方式回應。

今天判決出爐，黃大哥終於放下心中的大石，但也強調未來仍會照常服務、照常幫人：「我還是會繼續做啦。看到辛苦的人，我就會幫一把。」

然而，環保局表示，依現行《職工工作規則》，判決結果不會影響黃員的工作權益，他仍可照常上班。黃員服務超過30年，平日工作態度良好，這次因案件遭判刑，同仁們都替他感到不捨。

環保局已啟動關懷與輔導機制，後續也會多留意他的身心狀況，協助他度過壓力期，「同事對他的評價普遍很好，這件事確實讓他承受不小心理負擔。」

環保局強調，雖然黃員被判處3個月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年，但依規定，緩刑期間並不會喪失工作資格，也不會被強制免職或停職。未來會要求他遵守回收物規範，同時提供必要的心理支持與行政協助，讓他能穩定回到工作崗位。

32元的電鍋價值或許不高，但黃大哥36年來一路累積的善意與堅持，卻是這座城市最不該被忽略的底色。那些沒有署名的善行，看似微小，卻讓一座城市不至於那麼冷；也提醒我們，制度可以再調整，但願意默默付出的普通人，才是最珍貴的溫度。

