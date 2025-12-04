　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

▲▼國民黨立法院黨團召開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨立法院黨團召開「雙標再現！法務部修法沒問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

去年台北市環保局清潔隊員，因把殘餘價值約32元的舊電鍋轉送給拾荒老婦，遭法官依《貪污治罪條例》判處三個月徒刑、緩刑二年。國民黨立委翁曉玲提案修法，「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」，遭綠營認為是為貪污犯脫罪。國民黨團今（4日）召開記者會指出，綠委、法務部也提案修法，且法務部版本行政院已審竣完畢，大家修法方向一致，卻扣她帽子，這根本就是造謠。

對於提案修法遭綠營認為是要替貪污犯除罪化。翁曉玲說，除了她本人提案修法「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」外，包括民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄等民進黨立委，和鄭銘謙部長都有提出相關修法。未來只要觸犯《貪污治罪條例》情節輕微，所得利益在5萬元以下，可減輕其刑或免除其刑。

翁曉玲指出，目前法務部已經將《貪污治罪條例》修正案，送到行政院且審竣完畢，準備送立院審查。換言之，藍綠立委和法務部修法方向均一致，認為貪污情節輕微，但現行處罰卻相當的重，這種「情輕法重」的情況，不符合「罪刑相當原則」，以及《憲法》的「比例原則」。

翁曉玲表示，個人提出修法後，卻遭綠媒、親綠律師栽贓、扣帽子稱，把「貪污除罪化」，根本就是造謠、雙標。翁曉玲表示，當立法者希望從法的方面解決「情輕法重」的問題，卻被綠媒、親綠的林智群大律師雙標曲解，完全沒看清楚修法內容，令人感到遺憾，呼籲行政院盡速將修法送立法院審查，國民黨團希望在本會期能夠完成修法。

副書記長陳玉珍指出，翁曉玲修法目的是讓法官未來再遇到類似案件時，一方面能夠法有依據，另一方面減低民眾，對司法沒有信心，摧毀司法形象，以免誤解又出現恐龍法官、檢察官；況且，綠委、法務部也提出相關修法。目的都是立意良善。但身為大律師的人，竟然以斷章取義、以偏概全的方式曲解，甚至直接稱修法是「貪污5萬元以下不罰」，難道只為了抹黑翁曉玲、國民黨？難道不知道這句話足以讓我國法治教育倒退100年？陳玉珍呼籲，這位親綠的林智群大律師，請給國人正確法治觀念。

▲▼國民黨立法院黨團召開「雙標再現！法務部修法没問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）

副書記長王鴻薇也提到，林智群有讀過翁曉玲委員的提案內容嗎？知道綠委賴瑞隆也有提案，難道是「隔山打虎」嗎？是想要幫邱議瑩？還是許智傑？衝高高雄市長初選民調？不惜臭賴瑞隆？如果林智群大律師認為翁曉玲委員提案，是幫貪污犯除罪化，是否認為賴瑞隆也是呢？且法務部提出修法方向，也和藍綠立委一致。看來民進黨南部縣市長初選，已經殺到昏天暗地，連側翼都傾巢而出。

王鴻薇表示，《貪污治罪條例》第12條修法，是回應社會大眾聲音，何罪之有？何錯之有？請青鳥大律師林智群告訴國人，藍綠立委和法務部提出修法，哪裡有錯？做為一位專業律師，不要護航民進黨，或者攻擊在野黨到沒有底線的程度。她呼籲，法務部應加速修法的動作，希望行政院在本會期將院版送到立法院，司法法制委員會會以最快速度排定審查，讓司法不正義案件，隨著修法導正，符合國人期待。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
548 3 4855 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

朱立倫卸任後與谷立言會晤　AIT：期待持續與台灣各政黨領袖合作

財劃法覆議案明表決　綠訴求卓揆報告不成、藍白揚言否決

日台交流協會長：國際貿易體系日益緊張　有人試圖以武力單方改變現狀

翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

年改走回頭路？停砍年金最快下周三讀　卓榮泰：一切都很困難、再加油

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

藍白宜蘭三路競逐！　吳宗憲：「我渾身是黨」若獲提名必戰到底

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

傳藍委施壓警方跟詐團道歉　她點名：為何「選民服務」都跟詐團有關？

「台智光」案北市遭求償近5千萬　蔣萬安：一定會提上訴

年輕人愛上「1手機配件」10年前超夯！一票笑：流行果然會循環

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

青年買房壓力大？預算2千萬內成主流　政策成關鍵助力之一

高市早苗「理解尊重」《中日聯合聲明》　陸：能準確完整重申所述內容？

買老屋遇售後回租「無法瑕疵擔保」！苦主曝1狀況：沒有辦法了

學生超多拿！「長輩掀蓋手機殼」爆流行　大票人超愛：手機摔不壞

槍手闖泳池要殺小兄妹！市民全不知　台中警瞎扯「有發新聞稿」

捲88會館案！警政署高官又涉恐嚇　嗆餐廳闆娘「我刑事的」遭起訴

低成本獵殺1600公里外目標！　中國測試龍M9自殺式巡飛無人機

【最心酸的】替城市辛苦36年！32元電鍋讓清潔員淪被告

政治熱門新聞

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

「小草女神」宣布選議員！　網讚人如其名：咪咪說的都對

高市早苗理解尊重中國立場　矢板明夫：外交魔法咒語

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

賴清德：中國經濟非常不好　習近平不該擴張領土！應把人民顧好

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

初選民調賴瑞隆看好度41.3%排第一

藍側翼瘋傳「高市早苗承認台灣屬於中國」　綠還原原話打臉

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

賴清德《紐時》提「侵台時間」8字原則　支持台積電到美日歐

分析國民黨2026布局「這2都很複雜」　學者：民進黨已兵臨城下

柯文哲喊搜索賴清德家　周玉蔻：只會搜到累積超過1億的捐款收據

快訊／民進黨新任發言人出爐　3人為備戰2026大選辭黨職

更多熱門

相關新聞

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

統促黨兩度邀日黑幫來台　刑事局：隨時掌握黑幫活動、毒品走私

中日關係緊張，有媒體報導，此次日本態度強勢，是因不滿中國滲透、鼓吹沖繩獨立，甚至透過台灣黑幫牽線，利用毒品利誘沖繩黑幫。此舉引發台日國安單位重視，聯手防堵中國的認知作戰。刑事局副局長蕭欽杰今（4日）證實，日本黑幫旭琉會受統促黨邀請，在2023年、今年兩度來台參與幫派活動；至於毒品走私日本一事，今年迄今僅有1件，也遭刑事局查獲。

翁曉玲提「貪污5萬不罰」　綠黨團：支持調整但不能一味放寬或加嚴

翁曉玲提「貪污5萬不罰」　綠黨團：支持調整但不能一味放寬或加嚴

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

翁曉玲提案「貪污5萬不罰」　法界轟天兵、以後公務員都收賄49999

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

停砍公教年金修法今協商！　翁曉玲：最快12/12院會表決完成三讀

「電鍋案」掀輕罪重罰討論　法務部推修法：5萬以下貪汙可免刑

「電鍋案」掀輕罪重罰討論　法務部推修法：5萬以下貪汙可免刑

關鍵字：

翁曉玲貪污除罪法務部電鍋案

讀者迴響

熱門新聞

驗出大腸癌第三期！醫見他「1症狀」嘆：忽略太久了

國一南下凌晨嚴重車禍！傷亡不明

男殺妻家3人判死　律師轟一審審判長

高雄女「打高爾夫」混入頂流社交圈　吸金20億潛逃

快訊／9-10月統一發票誕生11名千萬富翁　有人花64元買食物中獎

台中第3間Costco落腳台中精機舊廠

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

韓國軍人「帥到台灣」吸250萬人　本尊嚇到

濱崎步哭了！御用美容師揭上海演唱內幕：她低頭請求

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

宜蘭挖出疑似「超巨大古沉船」畫面曝光

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

坑百位上流人士騙走20億　美魔女長相曝光

濱崎步御用美容師反擊　打臉「0人開唱假消息」

更多

最夯影音

更多
許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面