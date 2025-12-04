翁曉玲修法遭指「貪污除罪」　藍轟綠雙標：綠委、法務部也提案

▲國民黨立法院黨團召開「雙標再現！法務部修法沒問題！翁曉玲提案被出征？」記者會，立委翁曉玲、副書記長陳玉珍、王鴻薇出席。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

去年台北市環保局清潔隊員，因把殘餘價值約32元的舊電鍋轉送給拾荒老婦，遭法官依《貪污治罪條例》判處三個月徒刑、緩刑二年。國民黨立委翁曉玲提案修法，「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」，遭綠營認為是為貪污犯脫罪。國民黨團今（4日）召開記者會指出，綠委、法務部也提案修法，且法務部版本行政院已審竣完畢，大家修法方向一致，卻扣她帽子，這根本就是造謠。

對於提案修法遭綠營認為是要替貪污犯除罪化。翁曉玲說，除了她本人提案修法「貪污金額在5萬以下者減輕或免除其刑」外，包括民進黨立委賴瑞隆、陳冠廷、莊瑞雄等民進黨立委，和鄭銘謙部長都有提出相關修法。未來只要觸犯《貪污治罪條例》情節輕微，所得利益在5萬元以下，可減輕其刑或免除其刑。

翁曉玲指出，目前法務部已經將《貪污治罪條例》修正案，送到行政院且審竣完畢，準備送立院審查。換言之，藍綠立委和法務部修法方向均一致，認為貪污情節輕微，但現行處罰卻相當的重，這種「情輕法重」的情況，不符合「罪刑相當原則」，以及《憲法》的「比例原則」。

翁曉玲表示，個人提出修法後，卻遭綠媒、親綠律師栽贓、扣帽子稱，把「貪污除罪化」，根本就是造謠、雙標。翁曉玲表示，當立法者希望從法的方面解決「情輕法重」的問題，卻被綠媒、親綠的林智群大律師雙標曲解，完全沒看清楚修法內容，令人感到遺憾，呼籲行政院盡速將修法送立法院審查，國民黨團希望在本會期能夠完成修法。

副書記長陳玉珍指出，翁曉玲修法目的是讓法官未來再遇到類似案件時，一方面能夠法有依據，另一方面減低民眾，對司法沒有信心，摧毀司法形象，以免誤解又出現恐龍法官、檢察官；況且，綠委、法務部也提出相關修法。目的都是立意良善。但身為大律師的人，竟然以斷章取義、以偏概全的方式曲解，甚至直接稱修法是「貪污5萬元以下不罰」，難道只為了抹黑翁曉玲、國民黨？難道不知道這句話足以讓我國法治教育倒退100年？陳玉珍呼籲，這位親綠的林智群大律師，請給國人正確法治觀念。

副書記長王鴻薇也提到，林智群有讀過翁曉玲委員的提案內容嗎？知道綠委賴瑞隆也有提案，難道是「隔山打虎」嗎？是想要幫邱議瑩？還是許智傑？衝高高雄市長初選民調？不惜臭賴瑞隆？如果林智群大律師認為翁曉玲委員提案，是幫貪污犯除罪化，是否認為賴瑞隆也是呢？且法務部提出修法方向，也和藍綠立委一致。看來民進黨南部縣市長初選，已經殺到昏天暗地，連側翼都傾巢而出。

王鴻薇表示，《貪污治罪條例》第12條修法，是回應社會大眾聲音，何罪之有？何錯之有？請青鳥大律師林智群告訴國人，藍綠立委和法務部提出修法，哪裡有錯？做為一位專業律師，不要護航民進黨，或者攻擊在野黨到沒有底線的程度。她呼籲，法務部應加速修法的動作，希望行政院在本會期將院版送到立法院，司法法制委員會會以最快速度排定審查，讓司法不正義案件，隨著修法導正，符合國人期待。

