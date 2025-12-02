善意變罪行？32元電鍋案引社會撻伐　法務部曝貪污小額修法進度

▲清潔隊員送32元電鍋被判3月，法務部說明修法進度 。（示意圖／AI製）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名清潔隊員將殘值32.56元的舊電鍋帶回家並轉送拾荒婦人，被依《貪污治罪條例》起訴；士林地院一審認屬「職務上持有之財物」的侵占，判處3月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年。案件引發對「小額貪污情輕法重」的討論。法務部今（2日）回應表示，尊重法院與檢察官依法行使職權，並指出小額貪污修法已啟動、送行政院審查，未來量刑將更具彈性。

法務部表示，檢察官是依據相關事證與《貪污治罪條例》規定提起公訴，並已在起訴時一併考量自首、自白及財物金額等有利於被告的減刑事由，請求法院從輕量刑；法務部尊重法院判決，也尊重檢察官依法行使職權。

針對外界關注的「小額貪污情輕法重」議題，法務部指出，本部已啟動修法作業，提出《貪污治罪條例》修正草案。依草案第12條規劃，未來若符合要件，法院得減輕其刑至三分之二，並可依具體個案情節裁定免除其刑，以使量刑更符合罪責相當。

法務部說明，該修正草案已於113年5月31日陳報行政院審查，行政院也已邀集相關機關召開審查會議。待行政院審竣並經行政院會通過後，將送交立法院進行立法程序，全程無須司法院會銜。本部將配合相關修法事宜，賡續推動修法。

此外，最高檢在「電鍋案」引發社會討論後，亦曾發函各地檢署，提醒檢察官對於小額貪污案件，可在偵查中依具體事證作成不起訴處分，或在審判中建請法院量處免刑，盡可能作出更貼近社會感受與比例原則的法律判斷。