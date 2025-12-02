　
社會 社會焦點 保障人權

善意變罪行？32元電鍋案引社會撻伐　法務部曝貪污小額修法進度

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧製）

▲清潔隊員送32元電鍋被判3月，法務部說明修法進度 。（示意圖／AI製）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名清潔隊員將殘值32.56元的舊電鍋帶回家並轉送拾荒婦人，被依《貪污治罪條例》起訴；士林地院一審認屬「職務上持有之財物」的侵占，判處3月徒刑、緩刑2年並褫奪公權1年。案件引發對「小額貪污情輕法重」的討論。法務部今（2日）回應表示，尊重法院與檢察官依法行使職權，並指出小額貪污修法已啟動、送行政院審查，未來量刑將更具彈性。

法務部表示，檢察官是依據相關事證與《貪污治罪條例》規定提起公訴，並已在起訴時一併考量自首、自白及財物金額等有利於被告的減刑事由，請求法院從輕量刑；法務部尊重法院判決，也尊重檢察官依法行使職權。

針對外界關注的「小額貪污情輕法重」議題，法務部指出，本部已啟動修法作業，提出《貪污治罪條例》修正草案。依草案第12條規劃，未來若符合要件，法院得減輕其刑至三分之二，並可依具體個案情節裁定免除其刑，以使量刑更符合罪責相當。

法務部說明，該修正草案已於113年5月31日陳報行政院審查，行政院也已邀集相關機關召開審查會議。待行政院審竣並經行政院會通過後，將送交立法院進行立法程序，全程無須司法院會銜。本部將配合相關修法事宜，賡續推動修法。

此外，最高檢在「電鍋案」引發社會討論後，亦曾發函各地檢署，提醒檢察官對於小額貪污案件，可在偵查中依具體事證作成不起訴處分，或在審判中建請法院量處免刑，盡可能作出更貼近社會感受與比例原則的法律判斷。

11/30 全台詐欺最新數據

381 1 6382 損失金額(元)

清潔隊員送電鍋判褫奪公權　北市環保局說話了

清潔隊員送電鍋判褫奪公權　北市環保局說話了

台北市環保局資深黃姓男清潔隊員，去年見到殘值32元的回收舊電鍋仍堪用，私自帶回轉贈拾荒老婦，卻遭清潔隊內部檢舉並被起訴，士林地方法院今（2日）認定黃男觸法，但考量動機良善，給予4次減刑，判處有期徒刑3月，緩刑2年，褫奪公權1年，可上訴。台北市環保局強調，清潔隊員是勞工而非公務員，褫奪公權不影響工作。

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

台南看守所推動修復教育成果展現　盼助收容人深刻面對人生課題

藍委轟台灣詐騙第一名　鄭銘謙斥「不能這樣講喔！」

藍委轟台灣詐騙第一名　鄭銘謙斥「不能這樣講喔！」

八德外役監舉辦「114年度志工組訓」　深化輔導專業與人本關懷

八德外役監舉辦「114年度志工組訓」　深化輔導專業與人本關懷

關鍵字：

電鍋法務部

讀者迴響

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

