台美關稅進入最後協議！　美商務部長：台灣將訓練美國勞工

▲美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

台美關稅協議談判接近尾聲，外界熱議台灣是否會協助培訓美國技術人員，以促進美國本土半導體生產。美國商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）針對此事表示，相關協商仍在進行，暫時無法透露更多細節，但他認為台灣在協助培訓方面將扮演重要角色。

盧特尼克接受美國財經媒體CNBC專訪時提到，台積電宣布將在美國追加投資金額至1000億美元，使總投資達到1605億美元。同時，美光科技和德州儀器等企業也陸續增加在美投資。盧特尼克透露，目前已有超過3000億美元的投資金額進入美國市場，他相信若協議順利達成，這數字仍有上升空間。

他進一步說明，台灣參與技術合作有助於實現供應鏈本地化，美國目標是讓高端半導體、製藥等產業全面落地，並培訓美國本地勞工以支持供應鏈完整性。這對美國經濟來說是一次重要的轉型契機。

對於台美關稅談判的進展，台灣經貿談判代表楊珍妮表示，調降關稅的可能性相當高，但目前尚未確定最終細節。她強調，台灣並未承諾協助美國培訓技術人員，這並非談判條件之一。經濟部指出，若關稅談判成功，將緩解出口與就業的負面影響約五成，讓台灣產業更具競爭力。