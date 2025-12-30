　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

定調「衝突非霸凌」被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆，其兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，他今（30）日在高雄市議會召開「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會，會後再被問及女童家屬友人認為定調衝突非霸凌「感覺被出賣」，他則重申，尊重雙方父母共同聲明。

▲▼稱衝突非霸凌被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴瑞隆召開「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼稱衝突非霸凌被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼賴瑞隆喊話，拒絕藍白杯葛，捍衛高雄建設。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼稱衝突非霸凌被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆今日上午邀集高雄市議員邱俊憲、何權峰、湯詠瑜、張博洋及市議員參選人尹立、黃敬雅、黃偵琳等人，共同呼籲，反對藍白砍預算，呼籲速審護高雄，強調勿讓高雄城市發展與市民權益被迫承擔政治操作的代價。

賴瑞隆指出，今天開始中共第七次舉行了環台軍演，而且在台北跟上海的雙城論壇結束後馬上就進行，中共強烈蠻橫的環台軍演行為，再次打臉鄭麗文，再次打臉蔣萬安。 賴瑞隆強調，在雙城論壇剛結束的同時，馬上就宣布要環海軍演，把台灣全部包圍，這是對台灣嚴重的挑釁，也是對台海的嚴重威脅，他強力譴責中共蠻橫惡霸的行為，這樣的行為絕對得不到台灣人民的支持，全世界民主國家的支持。

▲▼立委賴瑞隆澄清家人爭議非霸凌。（圖／記者賴文萱攝）

▲立委賴瑞隆澄清家人爭議非霸凌。（圖／記者賴文萱攝）

由於初選在即，賴瑞隆上週好不容易甩開家人校園爭議案，全力衝刺選戰，但由於女童家屬友人發聲控訴，讓事件再起波瀾。賴瑞隆會後再度被問及家人爭議案，他則再三重申「針對這一部分，就尊重雙方家屬共同聲明」。

事實上，有女童家屬友人跳出來直言，賴瑞隆單方面直接聲明「衝突事件非霸凌！」，著實讓女童家屬傻眼「真的有點被出賣的感覺！」明明是校安程序「未完成調查」，卻被賴瑞隆團隊操作為「霸凌不成立」，甚至事後宣稱純屬誤會，女童家屬看在眼裡，透過友人強調：「不願再起紛爭，但只能說相當遺憾。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

台南女遭男友潑酸！「血肉模糊」求救畫面曝　管理員衝上樓救人

男狂按警報喊「要去中山站」！警持盾牌往上衝　噴辣椒水乘客猛咳

快訊／高捷左營站警報狂響！電梯、空調全停...網驚問：怎麼了

不是標籤是機會！法務部推更生事業群　6企業開出68職缺

孫生開完庭了！走出北院斥責對方「當庭扯謊」：讓證據說話

台北車站驚爆騷動！男攻擊旅客、台鐵站務員

入侵央廣官網放五星旗動機曝　內鬼工程師3被告首開庭全不認罪

悠遊卡漏洞詐82萬！女高中生「只拿3萬買參考書」　判決出爐

「低情商3大特點」中了幾個？別再說你只是講話直

黃國昌宣布推出個人寫真集！自曝：不輸新北消防猛男

畫面太好看！「最萌身高差」IU勾邊佑錫同框　露香肩黑色禮服美翻

印度GDP超車日本！躍升全球第4大經濟體　官方放話3年內拚第3

米其林「最新AI智慧輪胎」預告CES發表！安全＆省錢一次滿足

營養師揭露高血壓飲食地雷　提醒「5種食物」不要吃！

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

【狗格分裂？】戲精柴被討握手！先露牙作勢→翻肚賣萌

社會熱門新聞

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

氣爆前5分鐘傳訊　23歲女樓管衝現場殉職

快訊／乾兒子發現曹西平遺體！胞兄「不願出面處理」

清潔隊集體貪汙！圖利店家驚見7-11

惡霸打媽媽遭親友圍毆　住院落跑遭路人殺死

台南女遭男友潑酸！血肉模糊求救畫面曝

最貪鄉長落跑香港！　涉132案「刑期499年」

雲林台19遭撞雙屍身份曝　至少2車肇逃

快訊／國1今早有狀況　成立緊急應變小組

曹西平完成相驗！遺體暫冰存等家屬「正式委託書」

即／曹西平驟逝相驗　乾兒子悲痛現身殯儀館認屍

即／台南姊弟戀爆爭吵！　男友潑酸後自殘倒血泊亡

更多熱門

相關新聞

獨／賴瑞隆聲明「衝突非霸凌」　女童家長友人嘆：被出賣

獨／賴瑞隆聲明「衝突非霸凌」　女童家長友人嘆：被出賣

民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆家人在校園疑似霸凌事件引發社會討論，賴瑞隆27日公開聲明將事件定調為「非霸凌案」，稱雙方家長已達成共識，事件已翻篇。但遭賴瑞隆家人霸凌的女學生家屬友人向《ETtoday新聞雲》澄清：賴瑞隆把「雙方家長和解」直接解讀為「該校校園內不存在霸凌行為」，實為倒果為因，與實際處理過程並不相符。

2童足球衝突「非霸凌」賴瑞隆甩風波拚選戰

2童足球衝突「非霸凌」賴瑞隆甩風波拚選戰

三共識「非霸凌」賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝

三共識「非霸凌」賴瑞隆兒校園爭議時間軸曝

快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

快訊／大逆轉！賴瑞隆兒校園衝突　雙方家長共同聲明：非霸凌案

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

即／逆轉！賴瑞隆家人衝突認定「非霸凌」

關鍵字：

賴瑞隆校園霸凌藍白卡高雄預算政治爭議

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平乾兒子是誰？

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面