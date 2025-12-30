定調「衝突非霸凌」被控遭出賣　賴瑞隆：尊重雙方家長共同聲明

記者賴文萱／高雄報導

表態角逐民進黨高雄市長提名的綠委賴瑞隆，其兒子疑涉校園霸凌，引發社會關注，他今（30）日在高雄市議會召開「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會，會後再被問及女童家屬友人認為定調衝突非霸凌「感覺被出賣」，他則重申，尊重雙方父母共同聲明。

▲賴瑞隆召開「反對藍白卡預算 呼籲速審護高雄」記者會。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼賴瑞隆喊話，拒絕藍白杯葛，捍衛高雄建設。（圖／記者賴文萱攝）

賴瑞隆今日上午邀集高雄市議員邱俊憲、何權峰、湯詠瑜、張博洋及市議員參選人尹立、黃敬雅、黃偵琳等人，共同呼籲，反對藍白砍預算，呼籲速審護高雄，強調勿讓高雄城市發展與市民權益被迫承擔政治操作的代價。

賴瑞隆指出，今天開始中共第七次舉行了環台軍演，而且在台北跟上海的雙城論壇結束後馬上就進行，中共強烈蠻橫的環台軍演行為，再次打臉鄭麗文，再次打臉蔣萬安。 賴瑞隆強調，在雙城論壇剛結束的同時，馬上就宣布要環海軍演，把台灣全部包圍，這是對台灣嚴重的挑釁，也是對台海的嚴重威脅，他強力譴責中共蠻橫惡霸的行為，這樣的行為絕對得不到台灣人民的支持，全世界民主國家的支持。

▲立委賴瑞隆澄清家人爭議非霸凌。（圖／記者賴文萱攝）

由於初選在即，賴瑞隆上週好不容易甩開家人校園爭議案，全力衝刺選戰，但由於女童家屬友人發聲控訴，讓事件再起波瀾。賴瑞隆會後再度被問及家人爭議案，他則再三重申「針對這一部分，就尊重雙方家屬共同聲明」。

事實上，有女童家屬友人跳出來直言，賴瑞隆單方面直接聲明「衝突事件非霸凌！」，著實讓女童家屬傻眼「真的有點被出賣的感覺！」明明是校安程序「未完成調查」，卻被賴瑞隆團隊操作為「霸凌不成立」，甚至事後宣稱純屬誤會，女童家屬看在眼裡，透過友人強調：「不願再起紛爭，但只能說相當遺憾。」