2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」：市民要我承擔我就承擔

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，在新北市長一局，國民黨呼聲最高的台北市副市長李四川今（3日）表態，如果說國民黨要有初選，他會去登記、絕對不排斥；他強調，沒有什麼他出來誰就要讓誰，原則上就是用民調處理，「新北市民表達意願是我要承擔，我就會承擔」。

李四川表示，議會多次有議員問到參選新北市長，他都說現在沒有人叫他承擔，「我所謂沒有人，並不是黨要我承擔的狀況」，自己當過黨的秘書長，知道這個制度，因為劉和然也一直在跑，一定會要按照一個機制。

李四川說，如果說國民黨要有初選，那他當然要去跟人家參加初選；初選完了以後，如果說要藍白合，也許出來的人還要跟民眾黨再辦初選。他強調，如果假設這所有初選，新北市民認為他該要去承擔，「我絕對不排斥，我也會去參與如果要初選、要我去登記，我也會去登記」。

李四川強調，他不會現在一直喊、一直去跑或要去幹嘛，說實在，從2007年到台北縣、後來到新北市，現在在板橋也住了十幾年，大概對新北原則上，不管地、人，所有好朋友的婚喪喜慶，這幾年都沒斷過，只要有空都會去打招呼，或至少打個電話。

根據最新民調，李四川與黃國昌互比狀況下，李四川以62%大贏黃國昌的21.4%；劉和然互比黃國昌則是劉和然48.8%贏黃國昌29.8%。若李四川一對一面對民進黨的蘇巧慧，李四川以47.1%贏過蘇巧慧的37.1%；若2026新北市長選戰呈現李四川、蘇巧慧、黃國昌三腳督，仍是李勝出，以39.1%勝過蘇的35.7%、黃的16.1%。但若李四川不選，蘇巧慧以47.3%支持到勝過黃國昌的33.4%。

主持人黃暐瀚問到，「若以民調來看，你會提名誰？」李四川說，如過沒有去當過黨的秘書長，他現在會很大聲說不再選舉，過去都是勸人選舉，現在有民調要你選，怎麼可以跑掉？

黃暐瀚追問，明年如果黨內辦初選，不用等別人拱，自己會去登記參選？李四川說，「沒有錯，如果國民黨按照制度走的話，這也沒有什麼我出來誰就要讓誰，原則上就在那個機制裡做處理」，現在原則上一定是用民調處理，新北市民表達意願是他要承擔，他就會承擔。