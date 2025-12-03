　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」：市民要我承擔我就承擔

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，在新北市長一局，國民黨呼聲最高的台北市副市長李四川今（3日）表態，如果說國民黨要有初選，他會去登記、絕對不排斥；他強調，沒有什麼他出來誰就要讓誰，原則上就是用民調處理，「新北市民表達意願是我要承擔，我就會承擔」。

李四川表示，議會多次有議員問到參選新北市長，他都說現在沒有人叫他承擔，「我所謂沒有人，並不是黨要我承擔的狀況」，自己當過黨的秘書長，知道這個制度，因為劉和然也一直在跑，一定會要按照一個機制。

李四川說，如果說國民黨要有初選，那他當然要去跟人家參加初選；初選完了以後，如果說要藍白合，也許出來的人還要跟民眾黨再辦初選。他強調，如果假設這所有初選，新北市民認為他該要去承擔，「我絕對不排斥，我也會去參與如果要初選、要我去登記，我也會去登記」。

李四川強調，他不會現在一直喊、一直去跑或要去幹嘛，說實在，從2007年到台北縣、後來到新北市，現在在板橋也住了十幾年，大概對新北原則上，不管地、人，所有好朋友的婚喪喜慶，這幾年都沒斷過，只要有空都會去打招呼，或至少打個電話。

根據最新民調，李四川與黃國昌互比狀況下，李四川以62%大贏黃國昌的21.4%；劉和然互比黃國昌則是劉和然48.8%贏黃國昌29.8%。若李四川一對一面對民進黨的蘇巧慧，李四川以47.1%贏過蘇巧慧的37.1%；若2026新北市長選戰呈現李四川、蘇巧慧、黃國昌三腳督，仍是李勝出，以39.1%勝過蘇的35.7%、黃的16.1%。但若李四川不選，蘇巧慧以47.3%支持到勝過黃國昌的33.4%。

主持人黃暐瀚問到，「若以民調來看，你會提名誰？」李四川說，如過沒有去當過黨的秘書長，他現在會很大聲說不再選舉，過去都是勸人選舉，現在有民調要你選，怎麼可以跑掉？

黃暐瀚追問，明年如果黨內辦初選，不用等別人拱，自己會去登記參選？李四川說，「沒有錯，如果國民黨按照制度走的話，這也沒有什麼我出來誰就要讓誰，原則上就在那個機制裡做處理」，現在原則上一定是用民調處理，新北市民表達意願是他要承擔，他就會承擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多名台大生收到「肺結核」接觸通知！衛生局證實

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」：市民要我承擔我就承擔

萬美玲出任國民黨副秘書長兼婦女部主任　承諾打造最溫暖女力平台

賴清德受邀參與紐時盛事DealBook Summit　官網稱呼「台灣總統」

大車隊明年致力讓上千項服務廣為人知　業績以二位數成長為目標

洪孟楷拋詐騙、虐童、性侵「增設鞭刑」：考慮明年推公投

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

川普簽了「台灣保證實施法案」！卓榮泰：台美關係新階段

綠徵召劉建國選雲林縣長　張嘉郡喊話國民黨：相信會做最好布局

「綠手指」賴瑞隆偕張博洋化身「養鹿人」手作鹿角蕨　提「文創體驗觀光」政見：讓高雄成青年實踐夢想之城

柯志恩稱「高雄55年都是民進黨執政」　張博洋酸：忘了韓國瑜？

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

川普「偷打瞌睡」畫面曝！　主持內閣會議頻頻閉眼癱坐

依依樂觀曝從未想過「納豆不會康復」！　不嫌棄「摸他排泄物」：只要他在就好

機車遭撞

2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」：市民要我承擔我就承擔

萬美玲出任國民黨副秘書長兼婦女部主任　承諾打造最溫暖女力平台

賴清德受邀參與紐時盛事DealBook Summit　官網稱呼「台灣總統」

大車隊明年致力讓上千項服務廣為人知　業績以二位數成長為目標

洪孟楷拋詐騙、虐童、性侵「增設鞭刑」：考慮明年推公投

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

川普簽了「台灣保證實施法案」！卓榮泰：台美關係新階段

綠徵召劉建國選雲林縣長　張嘉郡喊話國民黨：相信會做最好布局

「綠手指」賴瑞隆偕張博洋化身「養鹿人」手作鹿角蕨　提「文創體驗觀光」政見：讓高雄成青年實踐夢想之城

柯志恩稱「高雄55年都是民進黨執政」　張博洋酸：忘了韓國瑜？

1個月14次+單次4小時！工程師「帶薪如廁」慘了　辯長痔瘡遭打臉

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

三重男殺妻家3人被判死　律師轟一審審判長：叫國民法官可以睡覺

喜劇天王化身噩夢鬼王？《半夜鬼上床》導演推薦金凱瑞演重啟版佛萊迪

威剛老董也有看！台銀故宮百年金銀條塊賣不到2個月　搶購逾8成

求職者AI冒充作品　遊戲公司面試改「現場畫」　嘆：只能這樣做

攻破台灣濱海防禦？　陸火箭砲命中150公里外海漂浮目標

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

政治熱門新聞

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

李有宜退黨傳入藍營　民眾黨高層分析：操作非常「精妙」

國民黨新人事！連勝武接KMT studio召集人　萬美玲任婦女部主任

國民黨智庫大換血　陳冲、李鴻源確定接任副董

藍白通過公投綁大選　賴清德今公布＋批示「曾造成投開票失序」

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

陳佩琪：賴清德案底不少　搜一下搞不好也有清涼照、woman資料夾

韓入境卡顯示CHINA（TAIWAN）　外交部遺憾

2026新北市長選戰　李四川表態「參加初選」

總統：九二共識一中原則台灣就是一國兩制

綠徵召劉建國選雲林縣長　張嘉郡喊話國民黨：相信會做最好布局

洪孟楷拋虐童性侵「增設鞭刑」明年推公投

奇兵　藍有意徵召中選會代理主委選嘉義縣長

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

20多家倒光！網紅手搖飲「官方FB也刪了」　網嘆超慘

男客吃黑輪包包掉出衝鋒槍全場凍結

婚宴包3600！新人嗆「妳包太少」一桌3萬起跳　全場噴

台大爆肺結核傳染　衛生局匡列多名學生

陸劇男神漲粉170萬！合作「小章子怡」梳化時間比她長

1招「最快知道情侶合不合」　苦主秒分手：真的太準

濱崎步上海「對0人觀眾席開唱」遭指是假消息　霸氣發聲

放屁出現「5種情況」　醫示警：恐是身體出問題

逛京都清水寺驚見8字台味標語！台人全笑翻

曾離開台灣多年　絕美玉女歌手倒數返台開唱！

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

男生過40歲不想愛愛！　「10症狀中3」要看泌尿科了

王齊麟老婆懷孕「肚子飛速變大」　陳詩媛曬全身照

快訊／海岬型船今晚出現驚人漲幅　單日上漲6245美元、漲幅16.5%

台中已婚男出軌女同事　約吃早餐變性愛

更多

最夯影音

更多
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！
【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面