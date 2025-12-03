東北季風入夜最強「探15度」　周末又有熱帶低壓發展

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

東北季風今天晚間至明天清晨最強，各地下探15度，明天北部及東半部降雨機率增加。周末冷空氣減弱，下周一又有另一波東北季風接力南下。另外，關島附近的低壓有機會在周末增強為熱帶性低氣壓，但對台灣沒有影響。

中央氣象署預報員蔡伊其表示，明天持續受東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭有局部短暫雨，花東、恆春半島、大台北山區及中南部山區有零星短暫雨。周五基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春為零星短暫雨。

他指出，周六至周日東北季風減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星短暫雨。下周一另一波東北季風增強，桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，周三東北季風減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春仍有零星雨。

蔡伊其表示，這波冷空氣在今晚到明天清晨最強，各地低溫15至18度，周六氣溫逐漸回升，北部高溫可回到23至24度，中南部27至28度，要留意日夜溫差大。下周一另一波東北季風影響，北部高溫略降為22至23度，中南部26至27度。

另外，他也說，關島附近有低壓逐漸發展，預計周末可能進一步增強為熱帶性低氣壓，對台灣沒有影響。

