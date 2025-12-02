明起有感降溫「北東水氣增」　中部以北高山可望迎雪

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地溫暖舒適，明天東北季風影響，降溫明顯，北部及東半部降雨增多，最冷時間為周四清晨，低溫下探15至16度。另外，明天中部以北3500公尺以上高山可能有零星降雪情形。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天各地天氣舒適穩定，雲量明顯減少，僅基隆北海岸、大台北山區及東半部有局部短暫雨，其他地區晴到多雲；北部及宜花東高溫25至27度，中南部高溫可達30度。明天東北季風影響，明顯降溫，北部及東半部降雨增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

謝佩芸指出，今天入夜逐漸降溫，明天東北季風影響，北台灣明顯轉涼，高溫僅剩20至22度，且愈晚愈冷，預計最冷時間為周四清晨，低溫下探15至16度，南部17至18度。周四至周五仍受東北季風影響，北部及東半部白天較涼，南部留意日夜溫差大。

她也說，這波東北季風影響下，平地最低溫約15至16度，台北市區16至17度，而大陸冷氣團標準為台北氣象站低於14度，因此還沒到冷氣團等級，但空曠地區受輻射冷卻影響，清晨局部可能有短暫極端低溫。

降雨方面，謝佩芸表示，明天水氣增多，桃園以北及東半部降雨機率高，有短暫雨，竹苗地區及中部山區也有零星降雨。中部以北3500公尺以上高山可能有零星降雪情形。周四至周五東北季風持續影響，但水氣減少，雨區縮減為基隆北海岸、大台北山區及東半部地區。周六至周日降雨更少，各地為晴到多雲穩定天氣。

另外，她也說，今天晚間到明天東北季風增強期間，沿海風浪都會增大，台南以北、基隆北海岸、恆春及東南部沿海也要留意較強陣風。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）