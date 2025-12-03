3地水氣增「高山有望迎雪」　入夜最冷探14度

記者周湘芸／台北報導

東北季風影響，今天大台北山區、宜蘭及北海岸有明顯降雨，北台灣明顯降溫，3500公尺以上高山有零星降雪機率，晚間起至明天清晨為最冷時間點，低溫下探14度，預計要到周末才會回溫，下周又有一波東北季風接力。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員朱美霖表示，今天到周五受到東北季風影響，北台灣及中部明顯降溫，尤其今晚到明晨是最低溫的時間點，明、後天整體仍偏涼，預計要到周末才會回溫，下周又會有另一波東北季風影響。

朱美霖指出，今天高壓持續增強，東北季風影響，中部以北、東北部白天感受偏涼，溫度一路下降，目前華南有中層水氣逐漸通過，西半部雲量偏多，北部、東北部及花蓮降雨持續，新竹以北、宜蘭及花東交界有明顯降雨，屏東也有零星降雨情形。

她表示，今天晚間高壓南下到華南一帶，溫度下降，周四、周五還有高壓接續南下，回溫較不明顯，周六至周日高壓出海減弱，台灣回到東風環境，早晚仍偏涼，留意日夜溫差大。

朱美霖指出，今天大台北山區、宜蘭及北海岸有明顯降雨，北部、東半部及屏東也有局部降雨，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。明天桃園以北、東半部及山區也有零星降雨。周六至周日水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、宜花及恆春有零星降雨。

溫度方面，她表示，今天到周五明顯降溫，今天北部及東半部白天約20度，晚間到明晨中部以北、東北部低溫下探14、15度，其他地區也只有16至18度。周六、周日回溫，白天各地23至25度以上，要留意日夜溫差大。下周又有東北季風影響，北台灣再降溫1、2度。

另外，朱美霖也說，今天到明天沿海風力及浪都偏大，桃園以北、花東交接、恆春及各離島都有平均風力6級、陣風8級機率，提醒民眾留意。