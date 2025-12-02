明起變天「3地防較大雨勢」　入夜最冷下探15度

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天東北季風影響，北部及東半部降雨機率增加，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭要留意局部較大雨勢，北部降溫明顯，中南部入夜也會轉涼，中部以北3500公尺以上高山有降雪機會，最冷時間點在明天深夜到後天清晨，低溫下探15度。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天東北季風增強，北部及花蓮明顯降溫，中南部入夜後也會逐漸轉涼，基隆北海岸、大台北地區及宜蘭要留意局部較大雨勢，桃園、新竹、花東及恆春有局部短暫雨，苗栗地區及中南部山區也有零星雨，中南部平地則為多雲。

賴欣國指出，周四、周五東北季風持續影響，但雨區縮減，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部短暫雨，桃園以北及花東為零星雨，其他地區多雲到晴。周末東北季風減弱，降雨更少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春有局部短暫雨。下周一又有東北季風增強，迎風面桃園以北、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

他表示，今天深夜東北季風南下，明天降溫明顯，明天中部以北3500公尺以上高山有降雪機會。最冷時間點在明天深夜到後天清晨，中部以北都會區15至16度，南部及台東18至19度，空曠地區會再低1、2度。周四、周五白天中南部高溫就會回升為25至26度，整體周末就會明顯回溫。

另外，賴欣國指出，未來幾天菲律賓東方海面有熱帶系統發展，不排除增強為熱帶性低氣壓，但強度沒有很強，預計周末到菲律賓南側陸地，對台灣沒有影響。