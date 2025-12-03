賴清德稱沒看到馬執政兩岸和平紅利　他提ECFA酸：拜託別再跟著跪

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德2日表示，前總統馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當了總統看資料，「都沒看到所謂紅利」。此言論一出引起熱議。對此，媒體人樊啓明批評，所以包括「ECFA、兩岸大三通、簽訂台商投資保障協議、海峽存在中線、兩岸有官方溝通管道、外交維持22個邦交國、參與WHA、護照享有免簽國家激增」，這些在賴總統眼中可能都是「跪舔紅利」，那拜託別再繼續跟著跪了。

賴清德2日致詞時提到，在馬英九執政時代，認為只要不要增加國防預算，就可以得到中國善意回應，但今天看來，這個情形並沒有發生，馬英九任內國防預算不斷縮減，但中國那8年的軍事預算不斷增加。

賴清德說，在經濟發展方面，馬英九開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料，都沒有看到所謂紅利，也沒有所謂的和平，中國武力不斷增加，中國的軍事威脅越來越強。

對此，媒體人樊啓明表示，賴總統說沒有看到馬英九執政時期兩岸的和平也沒看到紅利?所以包括「ECFA、兩岸大三通、簽訂台商投資保障協議、海峽存在中線、兩岸有官方溝通管道、外交維持22個邦交國、參與WHA、護照享有免簽國家激增」，這些在賴總統眼中可能都是「跪舔紅利」，那拜託賴總統別再繼續跟著跪了。