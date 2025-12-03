　
社會 社會焦點 保障人權

金門毒蟲被攔「唾液快篩陽性」　新制上路首張毒駕罰單開出

▲▼金門警方於11月底查獲一起毒駕事件，為「唾液毒品快篩試劑」新制實施後首例 。（圖／記者鄭逢時翻攝）

▲金門警方於11月底查獲一起毒駕事件，為「唾液毒品快篩試劑」新制實施後首例 。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時／金門報導

內政部警政署自 114 年 11 月 20 日起全面推動使用「唾液毒品快篩試劑」，要求各地警察機關對疑似毒駕者立即檢測，以提升查緝效率、杜絕毒駕危害，只要駕駛人被攔查或涉入事故，且出現施用毒品跡象，即須配合快篩；一旦呈陽性反應，警方可立即禁止其駕駛並移置保管車輛，守護民眾生命財產安全。金門縣警察局金城分局在 11 月底偵辦一起毒品案件時，也依新制採取行動，警方持福建金門地檢署核發的拘票，在金城鎮某路段發現薛男（83年次）嫌疑人騎車經過，隨即將其攔停拘提。

▲▼金門警方於11月底查獲一起毒駕事件，為「唾液毒品快篩試劑」新制實施後首例 。（圖／記者鄭逢時翻攝）

員警在機車車廂內查獲毒品施用器具後，立即進行唾液快篩，結果呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，警方依《道路交通管理處罰條例》第 35 條開立罰單，並將機車移置保管及扣牌，成為金門地區新制上路後的首宗毒駕查獲案例，案件後續將依公共危險罪與《毒品危害防制條例》移送金門地檢署偵辦。

金城分局強調，毒駕對社會安全威脅極大，處罰亦與酒駕相同，機車毒駕者可處 1 萬 5,000 至 9 萬元罰鍰，汽車毒駕則為 3 萬至 12 萬元，並會當場扣車、扣牌，駕照吊扣 1 至 2 年；若拒測更將面臨 18 萬元重罰與吊銷駕照，警方呼籲，毒品害己害人，切勿心存僥倖，並將持續強化執法力度，確保金門交通環境安全。

▲▼金門警方於11月底查獲一起毒駕事件，為「唾液毒品快篩試劑」新制實施後首例 。（圖／記者鄭逢時翻攝）

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

馬3熱褲女深夜遭攔查　唾液快篩驗出安毒

馬3熱褲女深夜遭攔查　唾液快篩驗出安毒

越南籍陳姓女子駕駛自小客車，行經屏東縣高樹鄉土地銀行前，倒車搖晃、行跡詭異，被執行金融機構巡邏勤務的里港警分局員警查覺可疑，上前攔查，有施用毒品之虞，雖車內載有兩隻小狗同行，經以唾液快篩初步檢測呈二級毒品安非他命陽性反應，警方依法逮捕後對其逕行搜索，查獲陳女持有安非他命等毒品，加上她開的馬自達3轎車是友人所有，友人指控她侵占，訊後依涉犯毒品危害防制條例、侵占等罪嫌移請台灣屏東地方檢察署偵辦。

新北男無照毒駕撞死騎士　畫面曝光

新北男無照毒駕撞死騎士　畫面曝光

病人罹患罕病快破產　蘇一峰：1針1億公平嗎

病人罹患罕病快破產　蘇一峰：1針1億公平嗎

以為鄉間夜路沒警察　毒駕男闖紅燈被活逮

以為鄉間夜路沒警察　毒駕男闖紅燈被活逮

屏警1周抓到3毒駕　2人拒測直接罰18萬

屏警1周抓到3毒駕　2人拒測直接罰18萬

關鍵字：

毒駕快篩金門警方新制罰鍰

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

