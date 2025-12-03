金門毒蟲被攔「唾液快篩陽性」　新制上路首張毒駕罰單開出

▲金門警方於11月底查獲一起毒駕事件，為「唾液毒品快篩試劑」新制實施後首例 。（圖／記者鄭逢時翻攝）

記者鄭逢時／金門報導

內政部警政署自 114 年 11 月 20 日起全面推動使用「唾液毒品快篩試劑」，要求各地警察機關對疑似毒駕者立即檢測，以提升查緝效率、杜絕毒駕危害，只要駕駛人被攔查或涉入事故，且出現施用毒品跡象，即須配合快篩；一旦呈陽性反應，警方可立即禁止其駕駛並移置保管車輛，守護民眾生命財產安全。金門縣警察局金城分局在 11 月底偵辦一起毒品案件時，也依新制採取行動，警方持福建金門地檢署核發的拘票，在金城鎮某路段發現薛男（83年次）嫌疑人騎車經過，隨即將其攔停拘提。

員警在機車車廂內查獲毒品施用器具後，立即進行唾液快篩，結果呈現第二級毒品甲基安非他命陽性反應，警方依《道路交通管理處罰條例》第 35 條開立罰單，並將機車移置保管及扣牌，成為金門地區新制上路後的首宗毒駕查獲案例，案件後續將依公共危險罪與《毒品危害防制條例》移送金門地檢署偵辦。

金城分局強調，毒駕對社會安全威脅極大，處罰亦與酒駕相同，機車毒駕者可處 1 萬 5,000 至 9 萬元罰鍰，汽車毒駕則為 3 萬至 12 萬元，並會當場扣車、扣牌，駕照吊扣 1 至 2 年；若拒測更將面臨 18 萬元重罰與吊銷駕照，警方呼籲，毒品害己害人，切勿心存僥倖，並將持續強化執法力度，確保金門交通環境安全。