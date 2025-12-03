吸完喪屍煙彈！男「出門僅8分鐘」闖紅燈撞死騎士　奪命瞬間曝

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止發生一起死亡車禍，男子朱泓洋吸食俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯與安非他命後，竟無照駕車上路，在大同路一段闖紅燈左轉，撞上直行的曹姓騎士，造成對方全身多處重傷，送醫搶救後仍不治。士林地檢署調查後，依「毒駕致死」罪起訴，然而監視器畫面也首曝光，撞擊瞬間怵目驚心。

該起事故發生在今年8月5日下午，從路口監視器畫面可見，當時正下著大雨，一輛白色轎車行經內側車道，減速後隨即左轉切入路口；對向曹姓騎士沿外側車道直行。雙方在進入路口的瞬間發生撞擊，機車被撞得側偏倒地，騎士也當場摔落在雨中。

檢警調查發現，朱男當天凌晨1時首先在住處內施用依托咪酯，上午9時又使用甲基安非他命。下午2時15分，他從住處附近停車場開車外出要去載同事，未料8分鐘後釀成死亡事故。

▲新北汐止朱男無照又毒駕撞死曹姓騎士。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方也在被告同意受搜索，在車內後座查獲含甲基安非他命之白色或透明晶體3包（驗餘淨重6.1295g）、褐色晶體1包（0.1931g）、含依托咪酯之白色晶體1包（0.8379g）、不明黏稠液體1瓶（6.0507g）、吸食器、玻璃球等物品。後續採取尿液送驗，結果安非他命濃度10,283 ng/mL、甲基安非他命111,103 ng/mL、依托咪酯58 ng/mL，全都高於行政院公告標準，完全符合法律上「毒駕」要件。

而遭撞的曹姓騎士被送至三軍總醫院時已無心跳，醫療團隊施行緊急手術搶救後一度恢復生命徵象，但因頭部外傷、顱內出血、肋骨及胸椎多處骨折、肝脾破裂、大量出血等重傷，仍於當晚11時23分宣告不治。

士林地檢署指出，朱男的行為涉及《刑法》第185條之3第1項第3款、第2項前段之「服用毒品不能安全駕駛而致人於死」罪，該罪屬加重結果犯，量刑範圍為3年以上、10年以下。依國民法官法規定，本案屬應由國民法官參與審理之案件，檢方已於12月1日提起公訴，移審士林地院，並獲法院裁准繼續羈押。

▲朱男毒駕出門僅8分鐘奪走曹姓騎士寶貴性命。（圖／記者黃宥寧翻攝）