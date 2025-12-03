國台辦批川普簽台灣保證落實法案　中方強烈反對「粗暴干涉內政」

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

針對美國白宮2日宣布總統川普正式簽署「台灣保證實施法案」，大陸國台辦發言人張晗今（3日）表示，中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報精神，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，中方對此表示強烈反對，並敦促美方恪守嚴肅承諾，「不得與台灣地區進行任何形式的官方接觸。」

美國白宮6日宣佈，美國總統川普已正式簽署台灣保證實施法案，要求美國國務院並行強制審查美國對台交往准則，然後並提出移除限制的計劃，特別是為深化美台中心的最新的立法進展。

對此，大陸國台辦法言人張晗指出，我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來，這一立場也是一貫的明確的。

張晗表示，美方有關所謂的法案，粗暴干涉中國的內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神，向「台獨」分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，我們對此表示強烈的堅決的反對。

張晗指出，「敦促美方恪守『台灣問題』上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區有任何形式的官方接觸。 」

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證實施法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。