　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

國台辦批川普簽台灣保證落實法案　中方強烈反對「粗暴干涉內政」

▲▼ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國台辦新發言人張晗 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

針對美國白宮2日宣布總統川普正式簽署「台灣保證實施法案」，大陸國台辦發言人張晗今（3日）表示，中方堅決反對美方與中國台灣地區進行任何形式的官方往來，此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則及中美三個聯合公報精神，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，中方對此表示強烈反對，並敦促美方恪守嚴肅承諾，「不得與台灣地區進行任何形式的官方接觸。」

美國白宮6日宣佈，美國總統川普已正式簽署台灣保證實施法案，要求美國國務院並行強制審查美國對台交往准則，然後並提出移除限制的計劃，特別是為深化美台中心的最新的立法進展。

對此，大陸國台辦法言人張晗指出，我們堅決反對美國同中國台灣地區進行任何形式的官方往來，這一立場也是一貫的明確的。

張晗表示，美方有關所謂的法案，粗暴干涉中國的內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定的精神，向「台獨」分裂勢力發出了嚴重的錯誤信號，我們對此表示強烈的堅決的反對。

張晗指出，「敦促美方恪守『台灣問題』上所做的嚴肅政治承諾，不與台灣地區有任何形式的官方接觸。 」

美國總統川普於美東時間12月2日正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院每2年檢討並更新與台灣的交往規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，這項《台灣保證實施法案》的通過生效，肯定美國與台灣交往的價值，支持更緊密的台美關係，亦是台美間奠基於民主、自由、人權等共同價值的堅實象徵，別具意義。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

受演唱會取消影響？「濱崎步」上海應援咖啡廳突撤光…剩殘膠

國台辦批川普簽台灣保證落實法案　中方強烈反對「粗暴干涉內政」

王世堅要做「最後踏陸的台灣人」　國台辦反酸：沒出息！

陸東北學生冰上練習龍舟遭調侃　真相曝：就是冰上賽舟有裝冰刀

賴清德提出守護台灣方案　國台辦提醒「別玩火」以武謀獨自掘墳墓

5天狂攬19億！《動物方城市2》碾壓市場　陸業者分析：沒有對手

宏福苑唯一倖免　宏志閣災戶率先返家取物...港府應急隊現場待命

賴清德批「愛國者治台」是急統路線　國台辦：恐嚇台灣、製造對立

陸電商偷賣「童顏蘿莉娃娃」　揭惠州兒童情色娃娃黑色產業鏈

賴清德稱「一國兩制」是紅線　國台辦：若台獨越線必將迎頭痛擊

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

受演唱會取消影響？「濱崎步」上海應援咖啡廳突撤光…剩殘膠

國台辦批川普簽台灣保證落實法案　中方強烈反對「粗暴干涉內政」

王世堅要做「最後踏陸的台灣人」　國台辦反酸：沒出息！

陸東北學生冰上練習龍舟遭調侃　真相曝：就是冰上賽舟有裝冰刀

賴清德提出守護台灣方案　國台辦提醒「別玩火」以武謀獨自掘墳墓

5天狂攬19億！《動物方城市2》碾壓市場　陸業者分析：沒有對手

宏福苑唯一倖免　宏志閣災戶率先返家取物...港府應急隊現場待命

賴清德批「愛國者治台」是急統路線　國台辦：恐嚇台灣、製造對立

陸電商偷賣「童顏蘿莉娃娃」　揭惠州兒童情色娃娃黑色產業鏈

賴清德稱「一國兩制」是紅線　國台辦：若台獨越線必將迎頭痛擊

舒華要回來了！i-dle無預警「宣布大巨蛋開唱」搶先TWICE成韓女團第一人

餅總季後賽驚喜探班又神助攻！古林睿煬曝前晚「談心」派上用場

獨／高雄警零酒駕破功！副所長0.95醉茫慘摔　恐記2大過免職

醫推3大保暖養身法　「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷、經痛

康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

她躺停屍間2小時突復活！　員工見「死者還在動」嚇瘋

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

【搞錯了？】保育類藍腹鷴「狂追愛母雞」 農場主傻眼笑翻XD

大陸熱門新聞

宏福苑內部遺體照瘋傳！港警急喊勿散布

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

兒子守喪「壓鬼床」睡亡母床　10天後重病險丟命

國台辦批川普簽台灣保證落實法案

「一國兩制」是不可碰觸紅線　國台辦回應

宏福苑大火156死　工程顧問公司突停業

震驚外界！北韓女飛官首次「罕見」亮相

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

起底「宏業建築工程有限公司」 成立21年...曾因棚架安全遭罰款

陸國台辦網梗酸王世堅「沒出息」

外媒問「日歌手被迫取消演出」　陸外交部回應

陸電商偷賣「童顏蘿莉娃娃」 揭惠州兒童情色娃娃黑色產業鏈

林佳龍稱中日爭端恐拖1年　中方嗆：包藏禍心

8成台灣人不贊成「一國兩制」　國台辦回應

更多熱門

相關新聞

台提國防特別預算　專家籲先打造快捷戰力

台提國防特別預算　專家籲先打造快捷戰力

因應中國威脅，總統賴清德宣布追加國防預算，預計未來8年投入新台幣1兆2500億元經費。美學者分析，有鑒於台灣迫切需要在不對稱戰力上投入更多資源，樂見這項宣布，並強調，可信的嚇阻必須要能優先取得可盡快部署的戰力。

北京觀望2028台美大選　武統威脅暫時降溫

北京觀望2028台美大選　武統威脅暫時降溫

共軍攻台3時間點曝　美國會：2027只是準備

共軍攻台3時間點曝　美國會：2027只是準備

傳谷立言將與鄭麗文會談　AIT低調回應

傳谷立言將與鄭麗文會談　AIT低調回應

美參院新法案　擬以經濟制裁嚇阻中國侵台

美參院新法案　擬以經濟制裁嚇阻中國侵台

關鍵字：

台灣保證法美台關係中美外交川普簽署國台辦反對

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面