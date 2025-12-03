台中汽車美容廠深夜鬥毆7打3　警察一到「秒關鐵門」靜悄悄

記者許權毅／台中報導

台中市東區今日凌晨傳出鬥毆案，現場7人因46萬債務糾紛大打出手，警方到場時，卻發現該監汽車美容廠大門緊閉、完全沒有爭吵聲，相關人也不願開門，警方一度協調由消防局到場破門，眾人才願意乖乖開門，現場被搜出武器、毒品，偵訊後將7人送辦。

▲台中東區一間汽車美容廠今日凌晨傳出鬥毆，現場7人打3人。（圖／記者許權毅翻攝）



事發在今日凌晨2點多，第三警分局獲報東區十甲東路上，一間汽車美容廠有打架糾紛案，立即派遣20名優勢警力到場，卻發現現場大門深鎖，內部有人員，不願意開門，警方馬上通知消防局，請求協助破門，內部人員一聽，又嚇得趕緊開門。

▲▼警方到場後，眾人大門、鐵捲門緊閉，一度找來消防局要破門。（圖／記者許權毅翻攝）



據了解，現場是林男（28歲）帶著張男（22歲）、徐男（24歲）上門為46萬元債務談判，結果遭現場洪男（34歲）、夏男（33歲）、連男（21歲）、黃男（25歲）、張男（29歲）、黃女（29歲）以及陳男（27歲）等7人持棍棒毆打，導致林男等3人頭部受傷。

經警方清查，現場犯案棍棒、武士刀以及鋁棒，甚至還搜出毒品K他命，將洪男等人逮捕帶回依妨害自由、聚眾鬥毆、毒品、組織犯罪條例等罪移送地檢署偵辦。

▲▼現場被找到大量武器，也有毒品出現。（圖／記者許權毅翻攝）

