惡警圖利4400萬！業者進派出所看班表...路上巧遇「吊扣變吊銷」

▲台中12名警察爆圖利4400萬元，全遭起訴。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中警局爆出12名員警圖利案，替代辦業者協助把吊扣「升級」吊銷，鑽漏洞方式讓車主重新取得牌照，圖利高達4400萬。其中一名林姓員警是本案唯一否認犯行的被告，但廖姓代辦業者直接咬出，林員雖不直接點頭幫忙，但說「如果是路上遇到就沒話說」，暗示能自行查看何時「能被抓」，猶如演戲。

檢廉查出，台中市警局多分局12名員警，受到廖姓等17名代辦業者請託，協助開立不實交通違規舉發單，業者看準，有車主超速或其他情況，車輛遭到「吊扣」牌照，協助為了鑽漏洞，將無牌車駕駛上路，再由警方製單裁罰「吊銷」牌照。因牌照遭吊銷，無從吊扣，代辦業者就能協助驗車後，重新申請牌照立即上路，從「吊扣」解套。

12名員警自2020年到2022年間，總計有154名車主陸續經由此方法獲得不法利益。檢方統計，若以租車每日為2300元換算，12名員警圖利金額都是甚高，合計超過4400萬元。

▲第三警分局一名林姓員警，為本案唯一拒認罪員警。（圖／記者許權毅攝）



其中，第三警分局東區分駐所林姓員警是本案唯一否認犯行的被告，他辯稱是因為「淨牌績效」開單，都有依規定攔查廖男等人。至於為何在廖男公司、公司附近攔人，卻寫「他處地點」，林員稱是依照實務製單習慣，以最近的路口當作違規地點。為何沒注意到廖男甚至不是簽本名？林員說，因為忙著處理事情，才未注意廖男偽簽他人姓名。

不過，廖姓代辦業者說，有曾跟林員提到開立吊銷牌照單，就可以重新領牌，曾詢問林員何時在路上巡邏，要把車開過去給他攔查，但林做事比較龜毛，要有攔查、查電腦，才會開單。

廖姓代辦業者稱，跟林員認識10年，因為林會把公務車拿去修理，一起泡茶聊天，林會固定前往公司。自己會去派出所看班表，看他何時上班，林員曾經說過不行開這種單，但如果是開車出去被攔到，那當然沒話說。雙方沒有約定好在哪值勤，但自己去派出所看就知道了，沒有共同謀議，所以不認使公務人員登載不實，只認偽簽。

中檢認定，林替廖男開出之7張舉發單，自稱是民眾撥打110檢舉才前往，但經查詢並無民眾報案紀錄。林員於開立舉發單之日期，勤務為守望、巡查，並無交通違規舉發，甚至於犯案期間出現跨轄開單。

檢方認為，若非林員跟廖男商議，豈會有明知不是自己轄區，卻跑到廖男公司開單的道理，另外，被開單的車輛，經查都是在廖男公司內，舉發單位置卻相距160至190公尺遠，是刻意不實登載地檢，避免遭人發現，要求法院依法處適當之刑。