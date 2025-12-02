台中囂張密醫美容院「切割陰唇」都能做　狂發整形對比照吸客

記者許權毅／台中報導

台中一間越南美容店竟當起醫美密醫，替外籍女子整形，甚至囂張把「對比圖」發到抖音宣傳。該店宣稱連「切割陰唇」手術都能做，並被搜出大量醫療器材，其中2人被依醫師法起訴判刑，各判處9、10月刑期，執行完畢驅逐出境。

▲台中一間美容院私行醫療行為，竟對外宣稱連「切割陰唇」都能做，被逮判刑。（圖／記者許權毅翻攝）



中檢日前指揮台中專勤隊追查發現，越南籍失聯移工武女、燕女在陳女的美容店工作，卻私自進行醫療行為，甚至囂張上網宣傳，燕女在抖音帳號「Ig_AlinTsai05」發布貼文招攬客人，稱美容店可以協助玻尿酸針劑、注射肉毒、注射麻醉針劑、割雙眼皮，甚至切割陰唇、豐唇、鼻樑埋線及以雷射除毛都可以做。

▲▼燕女在網路發布資訊攬客，有4人真的上門施作醫美。（圖／記者許權毅翻攝）



有客人在網路上看到廣告，決定前往做醫美。朱女（越南籍）以1萬6千元代價前往施作割雙眼皮；妮女（印尼籍）不詳金額前往進行縮鼻翼手術；莉女（印尼籍）不詳金額前往施作鼻樑埋線手術；蕾女（印尼籍）以1萬4千元代價，前往進行鼻樑埋線手術。

▲▼該間美容店被搜出大量醫療器材。（圖／記者許權毅翻攝）



專案小組今年3月持搜索票前往該店搜索，查出陳女等人賺得不法所得62萬4480元，現場扣出大量醫療器材，包含碳酸氫鈉注射液16瓶、注射針筒23支、瓶裝肉毒桿菌4瓶、腎上腺素注射液7瓶、陰道塞劑4盒、黛娜蜜私皇后雷射系統醫療儀器2台、麻藥膏2罐、瓶裝腎上腺素60瓶、紫色玻尿酸劑59支、綠色玻尿酸劑69支、手術用工具1批、瓶裝玻尿酸46瓶、注射針頭66支、注射針筒60支、手術刀片196片、盒裝肉毒桿菌8盒、瓶裝膠原蛋白3瓶及縫合線154條等物。

▲該店平時生意就不錯，竟做起違法醫美，2名員工先遭判刑。（圖／記者許權毅翻攝）



陳女（另案審理）為該店老闆，坦言燕女會幫忙上網登刊廣告、招攬生意，並由自己與武女進行非法醫療行為，燕女只是合作夥伴。燕女則說，自己會把術前術後照片發上網路當廣告，由其他兩人進行醫療行為，陳女會給固定底薪3萬，業績好會多5至6千元，還可免費做醫美，在店內擔任印尼客人翻譯。

法院認為，燕女並非沒有插手本案，也非單純從事幕後或庶務性質工作，甚至親自入鏡宣傳，並進行手術衛教說明、服用藥物指示，應以共同正犯論處。武女為陳女助理、學徒，替可人進行醫療項目，2人均未有合格醫師資格，考量犯後態度，依醫師法判武女10月徒刑、燕女9月徒刑，執行完畢均驅逐出境。