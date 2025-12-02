　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

東北風連襲一周「濕⭢乾⭢濕」！北台急凍剩12度　還有颱風將生成

▲▼口罩,疫情,解封,防疫,天氣,行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,過馬路,禮讓行人,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲東北季風增強全台降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

受東北季風增強影響，明（3）日起全台氣溫明顯下滑，北台灣與宜蘭、花東迎風面將成為降雨熱區，基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率高，並不排除局部較大雨勢。桃園、新竹、花東及恆春半島也可能出現短暫雨，中南部雲量增多，苗栗與中南部山區有零星雨。氣溫方面，中部以北及東部轉涼，北台灣高溫僅20、21度，入夜後中部以北低溫將降至15、16度，空曠地區甚至更低。

根據中央氣象署資訊，周三至周五（12/4、12/5）東北季風持續影響，北部及宜花整天偏涼，其他縣市也在早晚感受到寒意，水氣略減但基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有局部短暫雨。氣象署預估，西半部及宜蘭低溫僅14至18度，花東約18至20度，離島馬祖最低可見12度。氣象專家賈新興指出，這波冷空氣在周四（4日）清晨達到最低點，北台平地低溫可能下探12至15度，空曠地區更可能只有13度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

周末（12/6、12/7）起東北季風稍減弱，氣溫緩步回升，白天回暖但早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。全台水氣再度減少，多為晴到多雲天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及東部仍有局部短暫雨。北部高溫可回升至23至25度，中南部則有26至28度。

下周一（12/8）至周二（12/9）東北季風再度增強，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島降雨再起，北部與宜蘭又轉涼，各地低溫落在15至19度，高溫則約21至27度。氣象局提醒，本周將呈現「先濕後乾再轉濕」的節奏，北台灣需留意反覆降雨與溫度劇烈變化。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

此外，賈新興指出，菲律賓東方海面上的熱帶擾動有機會在本周四至五發展為今年第28號颱風「洛鞍」，路徑趨勢類似先前的天琴颱風，主要往菲律賓南部及南海方向移動，對台灣暫無直接威脅，但仍需持續觀察其發展。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 6382 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！
賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人
快訊／砍斷天道盟大哥腳筋！2嫌均被羈押禁見
快訊／全聯「鯛魚排」廠商發出聲明　送交第3方檢測結果出爐
波音737客機離奇失蹤13年...找到了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃飽後「暈碳」恐是身體在儲存脂肪！醫師曝3原則避免

男大生被帶到泌尿科！母憂「GG太小」交不到女友…醫見尺寸愣住了

東北風連襲一周「濕⭢乾⭢濕」！北台急凍剩12度　還有颱風將生成

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

台大醫院虎尾院區第2期醫療大樓動土　實現「健康台灣」願景

LINE Pay與iPASS MONEY終止合作　桃捷12/3起調整電子支付功能

週刊指黃國昌小姨子違法經營安親班　北市：查到就罰

不是豬油！專家警告「這種油」吃多會肥胖、脂肪肝：台人常吃

一票明星國中「建北錄取率曝光」　律師揭血淚史：代價非常大

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

吃飽後「暈碳」恐是身體在儲存脂肪！醫師曝3原則避免

男大生被帶到泌尿科！母憂「GG太小」交不到女友…醫見尺寸愣住了

東北風連襲一周「濕⭢乾⭢濕」！北台急凍剩12度　還有颱風將生成

基隆自來水油污3大補償啟動　謝國樑：新山淨水廠供水戶全面納入

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

台大醫院虎尾院區第2期醫療大樓動土　實現「健康台灣」願景

LINE Pay與iPASS MONEY終止合作　桃捷12/3起調整電子支付功能

週刊指黃國昌小姨子違法經營安親班　北市：查到就罰

不是豬油！專家警告「這種油」吃多會肥胖、脂肪肝：台人常吃

一票明星國中「建北錄取率曝光」　律師揭血淚史：代價非常大

山本由伸名錶收藏驚人　戴千萬AP超問錶賞NBA球賽

賴清德操作武統台灣　就是個假議題

教召納入無人機訓練　賴清德：以實力達到真和平

柳俊烈現身《1988》10周年特輯！　「尷尬分手惠利」參加原因曝

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！　占地2萬坪

嗆「給中共執政」遭廢居留！中配錢麗火速辦離職　華碩：依規處理

獨／聖石黃金契約太好賺警察記者都被騙　檢扣勞斯萊斯近10億資產

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

基隆暖暖、仁愛區高地3天後恐停水　謝國樑明啟動前進指揮所應變

「清潔員送電鍋也算貪汙？」　最高檢籲回歸比例原則…促檢討修法

HAHA女兒選帥歐巴一起玩　爸爸遭拋棄無聲吶喊

生活熱門新聞

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

天母阿嬤狂盧「退貨關東煮」　店員一句高EQ回擊

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

探12℃！　下波冷空氣時間曝

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

在台北工作「薪水多少才夠？」　網吐真心話

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

林倪安被挖出「穿露屁蛋熱褲」騎車照爆紅

高國豪3兄弟互毆片流出　妻曝：當天不是聚會

GoShare安全帽「頭套不是戴頭上」！神用法公開

蘇澳煙波30車泡水　業者PO文掀論戰

今晚變天！　「雨最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

中央氣象署預報，明（2）日晚間起東北季風將再度增強，台灣各地將迎來明顯降溫，北部及宜蘭率先轉為濕冷天氣。本周三至周四（12/3、12/4）夜間及清晨是這波冷空氣影響最明顯的時段，預期「冷得很有感」。氣象署指出，各地夜晚清晨低溫約18至21度，周三起更下探至北部及中部14至15度、南部15至16度、東部16至17度，金門與馬祖則僅12至14度左右。

周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪

周三起明顯轉冷「北東雨最大」　高山有望降雪

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

周二入夜變天「連2天雨區最大」　最冷剩13度

天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」

天琴颱風輸水氣今午後掃過　周二入夜急轉涼「北東雨變大」

明天3地轉濕　下周二夜起「雨區擴大3天」最冷剩15度

明天3地轉濕　下周二夜起「雨區擴大3天」最冷剩15度

關鍵字：

東北季風氣溫下降降雨預報颱風洛鞍北台灣

讀者迴響

熱門新聞

高志綱遭爆外遇林倪安！對話、照片疑曝光

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

即／32元電鍋送拾荒嬤　清潔員涉貪判決出爐

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

山友登頂七星山　驚見現場露3點換泳裝

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

南萬華教父辭世！義子「完成遺願」...砍斷仇家雙腳筋

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

高志綱妻子委請律師發聲明：從未發文指控

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑

即／涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步

濱崎步才證實開無人演唱會！陸媒逆轉打臉：是假消息

中國遊客赴日「護照套皮」裝台人　影片瘋傳炸鍋

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面