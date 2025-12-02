東北風連襲一周「濕⭢乾⭢濕」！北台急凍剩12度　還有颱風將生成

▲東北季風增強全台降溫。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／台北報導

受東北季風增強影響，明（3）日起全台氣溫明顯下滑，北台灣與宜蘭、花東迎風面將成為降雨熱區，基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率高，並不排除局部較大雨勢。桃園、新竹、花東及恆春半島也可能出現短暫雨，中南部雲量增多，苗栗與中南部山區有零星雨。氣溫方面，中部以北及東部轉涼，北台灣高溫僅20、21度，入夜後中部以北低溫將降至15、16度，空曠地區甚至更低。

根據中央氣象署資訊，周三至周五（12/4、12/5）東北季風持續影響，北部及宜花整天偏涼，其他縣市也在早晚感受到寒意，水氣略減但基隆北海岸、大台北山區、宜蘭仍有局部短暫雨。氣象署預估，西半部及宜蘭低溫僅14至18度，花東約18至20度，離島馬祖最低可見12度。氣象專家賈新興指出，這波冷空氣在周四（4日）清晨達到最低點，北台平地低溫可能下探12至15度，空曠地區更可能只有13度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

周末（12/6、12/7）起東北季風稍減弱，氣溫緩步回升，白天回暖但早晚仍偏涼，中南部日夜溫差大。全台水氣再度減少，多為晴到多雲天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及東部仍有局部短暫雨。北部高溫可回升至23至25度，中南部則有26至28度。

下周一（12/8）至周二（12/9）東北季風再度增強，迎風面桃園以北、東半部及恆春半島降雨再起，北部與宜蘭又轉涼，各地低溫落在15至19度，高溫則約21至27度。氣象局提醒，本周將呈現「先濕後乾再轉濕」的節奏，北台灣需留意反覆降雨與溫度劇烈變化。

此外，賈新興指出，菲律賓東方海面上的熱帶擾動有機會在本周四至五發展為今年第28號颱風「洛鞍」，路徑趨勢類似先前的天琴颱風，主要往菲律賓南部及南海方向移動，對台灣暫無直接威脅，但仍需持續觀察其發展。