中國不認《舊金山和約》！他驚呼：所以台灣還是日本領土耶

中國外交部發言人毛寧日前強調，中國從未接受過《舊金山和約》，因其違反《聯合國憲章》和國際法基本原則。（翻攝自中國外交部網站）

▲中國外交部發言人毛寧日前強調，中國從未接受過《舊金山和約》，因其違反《聯合國憲章》和國際法基本原則。（翻攝自中國外交部網站）

圖文／鏡週刊

日本首相高市早苗先前因提及「台灣有事」等言論，引起中國強烈不滿，高市日前有提及《舊金山和約》，指日本已放棄對台灣的所有權利，沒有資格單方面認定台灣的法律地位。中國外交部不滿反擊，強調從未接受過《舊金山和約》，因其違反《聯合國憲章》和國際法基本原則。知名球評石明謹昨（1）日po文表示，「所以現在台灣還是日本領土耶」。

針對高市早苗先前提及《舊金山和約》等相關發言，中國外交部發言人毛寧於11月28日的例行記者會上，回嗆《舊金山和約》對日本單獨媾和而發表的文件，違反《聯合國憲章》和國際法基本原則。「其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置都是非法無效的。」

《彭博社》記者追問此事，中日雙方於1978年簽署了《中日和平友好條約》，中方當年也接受了《舊金山和約》。中方現在的立場是不再接受該和約了嗎？毛寧則再度強調，這是錯的理解，重申中國從來沒有承認過《舊金山和約》中有關台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國的領土和主權權利的處置，從來沒有接受過《舊金山和約》。

對此，石明謹昨於臉書po文，直呼「所以現在台灣還是日本領土耶」。該篇po文曝光也吸引許多網友湧入留言，「所以飛日本要變成國內線了嗎」、「原來我是日本人」、「這樣台灣母國是就是日本」、「我現在又變日本人了？」「所以台灣有事當然日本有事啊」、「請問我要去哪裡領日本護照？」


11/30 全台詐欺最新數據

