　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

幫「無國界女醫」騙376萬　阿嬤級車手要關2年半

記者黃翊婷／綜合報導

戴姓阿嬤為了賺取「每收取10萬元可分得500元」的報酬，竟擔任詐團車手，與佯裝成無國界女醫的李姓網友聯手施詐，導致被害人A男損失376萬餘元，還因此背負200萬元債務。南投地院法官日前審理之後，依法判處戴婦有期徒刑2年6個月，併科罰金35萬元。

▲▼老人,老婦,長輩,年老,衰老,皺紋,拐杖。（圖／CFP）

▲戴婦擔任車手6度向被害人收取款項。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，獨居的戴婦年逾70歲，過去有侵占前科，她卻為了獲取報酬，與暱稱「李紅」之人聯手施詐；李紅在2023年6月間向A男聲稱自己是無國界醫師，需要A男幫忙代收裝有美金的包裹，接著由戴婦佯裝成包裹貨運人員前往A男住處，詐稱需要先繳交費用，包裹才能運送並交給A男。

A男信以為真，並在同年6月、7月間6度交付款項給戴婦，共計376萬9893元。戴婦取得贓款之後，立刻將錢拿到另一處約定地點交給李紅，製造金流斷點。後來A男察覺有異，報警處理，才揭發這起案件。

南投地院法官認為，戴婦貪圖「每收取10萬元贓款可分得其中500元」的報酬，竟答應擔任詐團車手，導致A男損失376萬9893元，甚至因此背負200萬元債務，考量到她並未賠償A男的損失，最終依共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處她有期徒刑2年6個月，併科罰金35萬元，罰金部分得易服勞役350日，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國遊客赴日「護照套皮」裝台灣人　影片瘋傳炸鍋
卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光
新婚人夫偷吃嫩妹護理師　嬌妻見「手機纏綿照」崩潰
男子「一覺起來」郵局帳戶被凍結！　苦主輪番現身
蘇澳煙波賠泡水車「1萬+現值35％」被拒！　發文自嘲
黃立成再虧6.6億！　以太幣暴跌7%又「村幾枝懶X」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

南萬華教父「寶勝」辭世！告別式「完成遺願」...砍斷仇家雙腿腳筋

騎士違規拒收罰單還罵警「畜生」　法院價目曝光

離島金門也中鏢！鯛魚排驗出禁藥96包全售出　衛生局急籲留意退貨

幫「無國界女醫」騙376萬　阿嬤級車手要關2年半

高國豪「私約二嫂」兄弟街頭互毆　IG被酸：餃子好吃嗎

「行刑式槍殺」左營毒犯　槍手背景身分曝光

天道盟大咖遭伏擊斬斷腳筋　2嫌留原地被逮

新竹BMW壓28歲女！暴衝原因曝　眾人抬車成最暖風景

清潔員送拾荒婦32元回收電鍋涉貪汙　一審判決今公布

海巡少校爆包庇私菸集團、街友當人頭詐領獎金　收賄爽開特斯拉

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

南萬華教父「寶勝」辭世！告別式「完成遺願」...砍斷仇家雙腿腳筋

騎士違規拒收罰單還罵警「畜生」　法院價目曝光

離島金門也中鏢！鯛魚排驗出禁藥96包全售出　衛生局急籲留意退貨

幫「無國界女醫」騙376萬　阿嬤級車手要關2年半

高國豪「私約二嫂」兄弟街頭互毆　IG被酸：餃子好吃嗎

「行刑式槍殺」左營毒犯　槍手背景身分曝光

天道盟大咖遭伏擊斬斷腳筋　2嫌留原地被逮

新竹BMW壓28歲女！暴衝原因曝　眾人抬車成最暖風景

清潔員送拾荒婦32元回收電鍋涉貪汙　一審判決今公布

海巡少校爆包庇私菸集團、街友當人頭詐領獎金　收賄爽開特斯拉

南萬華教父「寶勝」辭世！告別式「完成遺願」...砍斷仇家雙腿腳筋

中國遊客赴日「護照套皮」偽裝台灣人　影片PO社群炸鍋

淡水外部進水但住戶仍沒水　洪孟楷要求出動水車灌蓄水池加速復水

倒數30天跨年！　3生肖財運旺

騎士違規拒收罰單還罵警「畜生」　法院價目曝光

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

離島金門也中鏢！鯛魚排驗出禁藥96包全售出　衛生局急籲留意退貨

00929指數改版上路！三大變動助攻配息與分散風險　股民直呼「改得好」

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕！台灣預計明年導入大改款

俄羅斯稱：已全面拿下烏軍重鎮紅軍城

HAHA女兒選帥歐巴一起玩　爸爸遭拋棄無聲吶喊

社會熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

新竹車禍28歲女遭壓車底！眾人抬車救援畫面曝

8年前在校園被硬上　她鼓起勇氣告前任

「私約二嫂」兄弟街頭互毆　高國豪IG被酸

前夫指定坐檯！酒店妹喝爛醉「醒來全裸」

獨／名模涉吞上億善款　羈押224天500萬交保

偷用公家wifi上網　北檢資安主管穩坐官位

即／清潔劑誤當茶水　春水堂門市遭停業再送辦

即／埋伏砍夏天倫！27歲刀手羈押禁見

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「城內分行」被列古蹟　華南銀行無奈提告

更多熱門

相關新聞

他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

「直到後來，我發現帳戶裡的錢全被領光！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人表示，他最近接到一通電話，對方自稱郵局的主任，說他的身分被冒用，要幫他報警，嚇了一跳的他馬上照著對方的指示做，不料戶頭的錢就這樣被騙光了。

網路及應召詐騙雙管齊下安南警雙線阻詐攔阻市民財損1萬2千元

網路及應召詐騙雙管齊下安南警雙線阻詐攔阻市民財損1萬2千元

臉書找裝修公司「慘賠400萬」！　專家揭1招滅蟑：錢別亂給

臉書找裝修公司「慘賠400萬」！　專家揭1招滅蟑：錢別亂給

詐團又有新招！點電費退款簡訊就上當

詐團又有新招！點電費退款簡訊就上當

詐團假冒165要求加LINE視訊筆錄

詐團假冒165要求加LINE視訊筆錄

關鍵字：

南投地院詐騙

讀者迴響

熱門新聞

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟「2打1」畫面曝

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

清潔員送32元電鍋涉貪　一審今公布

入冬後最冷！0度線壓境2天急凍探14℃

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／高國豪私約3兄弟互打　攻城獅：私領域自行處理

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

探12℃！　下波冷空氣時間曝

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

李靚蕾恢單2年嘆「讓人不得不相信愛情」

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

花百萬買「鴨子」遭疑假貨！鑑寶專家：妳先站穩

她結婚一年偷吃嫩妹護理師！嬌妻見照片崩潰

今晚變天！　「雨最大」地區曝

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

更多

最夯影音

更多
大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了
高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

名模重獲自由！500萬交保現身畫面曝　友人陪同急上車離開

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面