幫「無國界女醫」騙376萬　阿嬤級車手要關2年半

記者黃翊婷／綜合報導

戴姓阿嬤為了賺取「每收取10萬元可分得500元」的報酬，竟擔任詐團車手，與佯裝成無國界女醫的李姓網友聯手施詐，導致被害人A男損失376萬餘元，還因此背負200萬元債務。南投地院法官日前審理之後，依法判處戴婦有期徒刑2年6個月，併科罰金35萬元。

▲戴婦擔任車手6度向被害人收取款項。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，獨居的戴婦年逾70歲，過去有侵占前科，她卻為了獲取報酬，與暱稱「李紅」之人聯手施詐；李紅在2023年6月間向A男聲稱自己是無國界醫師，需要A男幫忙代收裝有美金的包裹，接著由戴婦佯裝成包裹貨運人員前往A男住處，詐稱需要先繳交費用，包裹才能運送並交給A男。

A男信以為真，並在同年6月、7月間6度交付款項給戴婦，共計376萬9893元。戴婦取得贓款之後，立刻將錢拿到另一處約定地點交給李紅，製造金流斷點。後來A男察覺有異，報警處理，才揭發這起案件。

南投地院法官認為，戴婦貪圖「每收取10萬元贓款可分得其中500元」的報酬，竟答應擔任詐團車手，導致A男損失376萬9893元，甚至因此背負200萬元債務，考量到她並未賠償A男的損失，最終依共同犯修正前洗錢防制法第14條第1項之洗錢罪，判處她有期徒刑2年6個月，併科罰金35萬元，罰金部分得易服勞役350日，全案仍可上訴。