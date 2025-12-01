　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲當事人帳戶的錢被領光了。圖與本文無關。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「直到後來，我發現帳戶裡的錢全被領光！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人表示，他最近接到一通電話，對方自稱郵局的主任，說他的身分被冒用，要幫他報警，嚇了一跳的他馬上照著對方的指示做，不料戶頭的錢就這樣被騙光了。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「轉接把戲不要信，財不露白才安心」為標題分享案例，當事人前段時間接到一通電話，對方自稱是「台中英才郵局的主任李冠億」，並劈頭就問「你是不是有委任一個叫『江羽華』的人來代領普發現金一萬元？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當事人聽到後只覺得莫名其妙，立刻回答「沒有啊！」結果對方語氣馬上變得嚴肅，說倘若不是他有委託，就代表他的身分被冒用了，有可能涉及犯罪，所以要替他報警。當事人當場嚇到，同時心想「怎麼突然變成這樣？我一直是奉公守法的好市民，根本不可能去騙人啊，我一直跟他喊冤！」

當事人透露，對方後來就要他加入一個暱稱是「台中小陳」的帳號，這個人「自稱是警察，他說我已經涉案，並說要配合製作筆錄，接著又要我加入自稱『林宏松』的檢察官，說他負責偵辦我的案子」。

▲▼ 存摺示意 。（圖／記者劉昌松攝）

▲原PO告訴「林檢察官」自己戶頭有多少錢。圖與本文無關。（示意圖／記者劉昌松攝）

當事人說，由於「林檢察官」要他提供名下帳戶，所以他就把自己的三個帳戶、餘額都報出去。這時，對方又說「為了要『統一保全證據』，要我把其中一個帳戶的錢轉到我自己另外兩個帳戶裡」。

由於當事人已經被嚇到失去判斷能力，所以便全部照做，並在一個禮拜後，將三個帳戶的金融卡交給陌生男子，「我真的把卡交出去了。」再後來，他就發現自己帳戶內的錢已經全被領光，這才知道那是詐騙。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 有普發現金相關問題，請撥打1988諮詢。

2、 收到未顯號來電或可疑電話，請掛斷後，再向165查證。

3、 政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案。

4、 不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

5、 不要將金融帳戶、提款卡、密碼等資訊，提供予陌生人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 1 2632 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用
快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元
喝珍奶吸到「完整蟑螂」　全台門市停業1天清消！
川普2.0「無償對台軍援」歸零！F-16也沒到　日學者示警
突接到電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

後備軍人注意！2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

手搖店狂開「50嵐仍穩定經營」有原因！網曝1大優勢：到哪都一樣

日出茶太珍奶「吸到整隻蟑螂」　業者：全台門市停業1天清消

全台7縣市明大停水！　最長53小時無水可用

瑞幸開6萬徵才！Cheap見「咖啡圈酸丟臉」傻了：很像拉麵肥宅

突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

宏福苑英雄！抱嬰狂奔23樓　「菲傭關鍵1舉動」救了更多人

全聯「台灣鯛魚排」藥檢超標　彰化6門市急下架！已賣出58包

後備軍人注意！2026年教召今開放查詢　過來人苦笑：是報名系統

「核三重啟」最快在2028　龔明鑫「鬆口」回應工商界

房市見築底訊號　連2月移轉棟數年減低於2成

友情裡超玻璃心三大星座！TOP 1一句敷衍都會破防　完全不能被忽略絲毫

快訊／郭台銘長女出手！共申讓鴻海5180張　套現逾11億元

樂天本週決定黃子鵬補償案！同步評估總教練人選 ：台日皆有可能

改善焦慮、內耗！Melody公開「好眠秘訣」：睡前手機放遠一點

羅唯仁違競業赴英特爾　龔明鑫：「純」個人行為

電子書年度暢銷榜公布　台灣人瘋讀3種書「賺錢、療癒、學習」

他頭套絲襪「闖養老院」性侵76歲婦！　12分鐘後翻牆逃了

桃機T3北登機廊廳「明擴大服務6航班」　主航廈工程進度衝上83%

【宣布退民眾黨】李有宜不排除回國民黨再戰2026

生活熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

超商地瓜「她連皮一起吃」嚇傻旁人　網曝1狀況：不敢吃了

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

員工害客人喝清潔水！春水堂公益門市閉店2天

好市多出口員工「明細隨便看？」　他被揪出多算錢

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

LINE吃掉200G！他「刪1群組」瞬間當機嚇慘

快訊／強對流！　大雷雨轟2縣市

跳傘撒好友骨灰！　「地獄列車」驚見台灣鄉民

更多熱門

相關新聞

網路及應召詐騙雙管齊下安南警雙線阻詐攔阻市民財損1萬2千元

網路及應召詐騙雙管齊下安南警雙線阻詐攔阻市民財損1萬2千元

台南市警三分局11月30日同步阻止兩起涉網路交友與色情應召詐騙案件，成功避免民眾損失新台幣12000元，警方迅速研判案件特徵，即時介入攔阻款項匯出，有效保障市民財產安全。

臉書找裝修公司「慘賠400萬」！　專家揭1招滅蟑：錢別亂給

臉書找裝修公司「慘賠400萬」！　專家揭1招滅蟑：錢別亂給

詐團又有新招！點電費退款簡訊就上當

詐團又有新招！點電費退款簡訊就上當

詐團假冒165要求加LINE視訊筆錄

詐團假冒165要求加LINE視訊筆錄

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！

台男與15同夥「曼谷被逮」畫面曝！

關鍵字：

165打詐儀錶板詐騙普發現金詐騙案件普發

讀者迴響

熱門新聞

蘇澳煙波飯店提泡水車賠償方案　自救會拒絕

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

即／全聯出包！鯛魚排驗出「藥檢超標」急下架

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

探12℃！　下波冷空氣時間曝

快訊／朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄

王嘉爾「有生理需求都自己來」！直球回：我也是人

陸戰隊中尉哨亭內中彈亡　母相驗哭斷腸

老屋翻新有補助！最高每棟最高960萬

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

即／退休校長登玉山失聯4天　遺體被山友尋獲

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

更多

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面