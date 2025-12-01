突接1通電話！他聽信「1話術」慘了...3帳戶的錢全被領光

▲當事人帳戶的錢被領光了。圖與本文無關。（示意圖／記者周宸亘攝）

「直到後來，我發現帳戶裡的錢全被領光！」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人表示，他最近接到一通電話，對方自稱郵局的主任，說他的身分被冒用，要幫他報警，嚇了一跳的他馬上照著對方的指示做，不料戶頭的錢就這樣被騙光了。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「轉接把戲不要信，財不露白才安心」為標題分享案例，當事人前段時間接到一通電話，對方自稱是「台中英才郵局的主任李冠億」，並劈頭就問「你是不是有委任一個叫『江羽華』的人來代領普發現金一萬元？」

當事人聽到後只覺得莫名其妙，立刻回答「沒有啊！」結果對方語氣馬上變得嚴肅，說倘若不是他有委託，就代表他的身分被冒用了，有可能涉及犯罪，所以要替他報警。當事人當場嚇到，同時心想「怎麼突然變成這樣？我一直是奉公守法的好市民，根本不可能去騙人啊，我一直跟他喊冤！」

當事人透露，對方後來就要他加入一個暱稱是「台中小陳」的帳號，這個人「自稱是警察，他說我已經涉案，並說要配合製作筆錄，接著又要我加入自稱『林宏松』的檢察官，說他負責偵辦我的案子」。

當事人說，由於「林檢察官」要他提供名下帳戶，所以他就把自己的三個帳戶、餘額都報出去。這時，對方又說「為了要『統一保全證據』，要我把其中一個帳戶的錢轉到我自己另外兩個帳戶裡」。

由於當事人已經被嚇到失去判斷能力，所以便全部照做，並在一個禮拜後，將三個帳戶的金融卡交給陌生男子，「我真的把卡交出去了。」再後來，他就發現自己帳戶內的錢已經全被領光，這才知道那是詐騙。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、 有普發現金相關問題，請撥打1988諮詢。

2、 收到未顯號來電或可疑電話，請掛斷後，再向165查證。

3、 政府機關不會以電話告知身分遭冒用，需要配合辦案。

4、 不同公務機關無法轉接，切勿輕信，重要事務通知會以書面為之。

5、 不要將金融帳戶、提款卡、密碼等資訊，提供予陌生人。