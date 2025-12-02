　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

【廣編】國泰世華Cathay Run十週年！累積6萬公里跑程　推動「健康共贏」理念

國泰世華Cathay Run十週年 累積6萬公里跑程推動「健康共贏」理念（圖／國泰世華提供）

▲國泰世華「Cathay Run」路跑活動，2025年迎來十週年，累計超過2萬人次參賽、累積跑程突破6萬公里，今年超過3千名員工及眷屬參加。圖為參賽員工及眷屬們起跑前的合影。

【廣編特輯】

圖、文／國泰世華銀行提供

國泰世華銀行始終以「健康共贏」為企業發展目標，深信員工身心健康是永續發展的核心。自2015年起舉辦「Cathay Run」路跑活動，至今累計超過20,000人次參賽、累積跑程突破60,000公里，相當於環島60次的距離，充分展現國泰世華對員工健康的長期投入。今（2025）年更迎來十週年里程碑，日前於新北市大都會公園盛大舉行，以「Run Together 每一步都更好」為主題，呼應集團「BETTER TOGETHER 共創更好」精神，象徵企業文化中團結與共好的核心價值。

今年Cathay Run由國泰世華董事長郭明鑑鳴槍開跑，超過3,000名員工與眷屬、朋友，及毛小孩熱情參與，現場氣氛熱烈。郭明鑑表示：「Cathay Run不只是跑步，更是一種態度，象徵攜手共創更好的精神及國泰世華對員工健康的重視；正如今年我們的主題『Run Together 每一步都更好』，我們相信，無論是在賽道上，還是在職涯與生活中，唯有我們攜手合作、彼此支持，才能跑得更遠、走得更穩。」

本次活動分為「歡樂跑」與「接力跑」兩大賽制，其中「歡樂跑」全程3公里，員工的親友、寵物皆可一同參加，主打共融參與、擴散健康意識；「接力跑」則由4位同仁接力完成總長12公里的跑程，展現團隊精神，爭取最佳成績。現場同步推出Cathay Run十週年特展，回顧自2015年以來的紀念跑衣、完賽獎牌，並展出國泰世華在員工職涯與身心健康的全方位投入成果。今年的活動周邊更融入設計巧思，從主舞台視覺到紀念斜背包，皆以「團結向上」為意象，結合速度感箭頭元素與企業代表色，讓傳統路跑活動更具時尚感。

Cathay Run十年來不僅是一場運動，更是一段企業文化的進化歷程。從2015年首次以「改變」為主題，鼓勵同仁超越自己，到2016年的「堅持」擴大規模，凝聚集團力量；2017年結合公益，每跑1公里公司捐出10元，讓運動化為社會影響力；2018年推出「One Team」接力賽，強化團隊精神；2019年以「衝刺」迎接數位轉型挑戰。疫情後，2023年以「Keep Running」重啟活動，且該場設計更榮獲韓國K-DESIGN AWARD金獎，2024年「Run our way」邀請偏鄉學童共融參與。今年十週年更以「Run Together」為主題，透過多元賽制與健康促進活動，展現國泰世華持續推動「健康共贏」的決心。

國泰世華副總經理陳呈祿指出：「我們相信，員工的健康不僅是個人的事，更是企業永續的重要一環。透過Cathay Run，我們希望讓員工在運動中找到樂趣，並凝聚團隊，將這份正能量延伸到工作與生活，讓每一步都更好。」

此外，今年Cathay Run同樣結合國泰世華永續金融探索營的活動，除了安排國泰世華銀行基金會所支持的台中霧峰光正國小參觀臺北流行音樂中心及金融素養課程，更邀請學童們參加歡樂組路跑，與孩子在運動與學習金融知識中共同成長，展現企業社會責任。

國泰世華不僅舉辦員工路跑活動，更以全方位健康促進計畫，打造活力職場，包括減重競賽、健康講座、紓壓活動，以及桌羽球等運動賽事，並提供社團補助，鼓勵同仁培養興趣、強健身心。未來將持續推動多元健康促進計畫，結合運動、社團、健康管理與公益，打造充滿活力的職場環境，實踐「健康共贏」的企業永續目標。

