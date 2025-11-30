台南掩埋場火光照天！市長黃偉哲趕抵　無人機、滅火機器人全出動

▲台南安南區城西掩埋場晚間起火，台南市長黃偉哲趕抵，消防局控制火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、董美琪／台南報導

台南市安南區城西掩埋場30日晚間傳出廢棄物起火，燃燒位置位於城西二期生活垃圾暫置區。消防局在19時48分接獲報案後，迅速派遣人車前往，20時07分抵達後立刻布署水線、開闢防火線，全力控制火勢，成功阻止延燒。市長黃偉哲獲報後也立即趕往現場，指示消防與相關局處啟動環境監測與應變措施，保障周邊居民安全。

消防局說明，起火點位於一般垃圾堆置區，附近並沒有石棉瓦，石棉相關區域屬於城西三期，未受本次火勢波及。此次出動30輛消防車、57名警消與1名役男，並投入無人機、滅火機器人協助偵蒐與滅火，啟動循環送水機制保持水線不中斷。經機具翻動火堆並持續灌救後，火勢在21時58分撲滅，目前進入殘火處理階段，無人受傷。

環保局指出，燃燒物以生活廢棄物為主，因晚間風向與擴散條件不佳，部分區域可能出現異味。第一時間已透過臉書、跑馬燈及跨局處通報機制發布空品警示，並請相關行政區公所通知民眾。

環保局提醒，今（30）日西部空氣品質本就偏差，火勢更讓局部污染累積。敏感族群若出現不適，宜減少外出、配戴口罩，並持續關注最新空品資訊。

市府表示，現場空氣品質與火場狀況仍在持續監控，如有最新進展會立即對外說明。至於起火原因，將由消防局火調科調查，並調閱監視影像及相關資料釐清事發情況。