　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南掩埋場火光照天！市長黃偉哲趕抵　無人機、滅火機器人全出動

▲▼垃圾暫置區燃燒冒異味！台南市長黃偉哲趕抵，環保局急發空品提醒。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南安南區城西掩埋場晚間起火，台南市長黃偉哲趕抵，消防局控制火勢。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、董美琪／台南報導

台南市安南區城西掩埋場30日晚間傳出廢棄物起火，燃燒位置位於城西二期生活垃圾暫置區。消防局在19時48分接獲報案後，迅速派遣人車前往，20時07分抵達後立刻布署水線、開闢防火線，全力控制火勢，成功阻止延燒。市長黃偉哲獲報後也立即趕往現場，指示消防與相關局處啟動環境監測與應變措施，保障周邊居民安全。

消防局說明，起火點位於一般垃圾堆置區，附近並沒有石棉瓦，石棉相關區域屬於城西三期，未受本次火勢波及。此次出動30輛消防車、57名警消與1名役男，並投入無人機、滅火機器人協助偵蒐與滅火，啟動循環送水機制保持水線不中斷。經機具翻動火堆並持續灌救後，火勢在21時58分撲滅，目前進入殘火處理階段，無人受傷。

▲▼垃圾暫置區燃燒冒異味！台南市長黃偉哲趕抵，環保局急發空品提醒。（圖／記者林東良翻攝）

環保局指出，燃燒物以生活廢棄物為主，因晚間風向與擴散條件不佳，部分區域可能出現異味。第一時間已透過臉書、跑馬燈及跨局處通報機制發布空品警示，並請相關行政區公所通知民眾。

環保局提醒，今（30）日西部空氣品質本就偏差，火勢更讓局部污染累積。敏感族群若出現不適，宜減少外出、配戴口罩，並持續關注最新空品資訊。

市府表示，現場空氣品質與火場狀況仍在持續監控，如有最新進展會立即對外說明。至於起火原因，將由消防局火調科調查，並調閱監視影像及相關資料釐清事發情況。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民眾黨爆退黨潮？　謝立功晚間發文：黨的「溫度」去哪了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

乾泰豐營造助攻守護城市韌性　基隆頒匾致謝災後復原貢獻

台南掩埋場火光照天！市長黃偉哲趕抵　無人機、滅火機器人全出動

捐款受大環境影響持續下滑　南投家扶有他們多了正「能量」

國3高架橋下將建南投大型親子輪動場公園　200童滑步車競賽先登場

用戲劇展現母語力　全國語文競賽團體賽鼓勵師生共創

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

慈仁慈善會37年持續關懷　弱勢族群獲實質幫助

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！濃煙竄天　環保局示警：下風處快關窗

新竹城隍廟爆「砍人械鬥」！17歲男濺血臟器外露　警火速逮8嫌

私密對話遭曝光　林岱樺痛喊「像被扒光衣服丟大街」：洗澡都在哭

乾泰豐營造助攻守護城市韌性　基隆頒匾致謝災後復原貢獻

台南掩埋場火光照天！市長黃偉哲趕抵　無人機、滅火機器人全出動

捐款受大環境影響持續下滑　南投家扶有他們多了正「能量」

國3高架橋下將建南投大型親子輪動場公園　200童滑步車競賽先登場

用戲劇展現母語力　全國語文競賽團體賽鼓勵師生共創

年收33萬公斤回收物　好好拾光節表揚無名英雄

福爾摩沙古道國際越野賽　戴秀芳12秒之差力退日本對手104K封后

台南購物節首場月月抽開跑　黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

慈仁慈善會37年持續關懷　弱勢族群獲實質幫助

第二屆賽德克族共管會首開會　聚焦林下經濟、四村林業合作社

「夜店大亨」夏天倫遭砍濺血　深夜發文曝心聲：替朋友擋一刀

美周記／Aesop推出「典藏版手部清潔露」全球僅1900瓶

乾泰豐營造助攻守護城市韌性　基隆頒匾致謝災後復原貢獻

《鬼滅》聲優憶出道第五年月收入僅「1萬多」　得靠打工維持生活

台南燒不停！新營民宅竄黑煙「2童一度受困」　警消火速搶救

台虎熊本三大優惠　南部出發限定

南台灣飛熊本　搭台灣虎航最輕鬆

飛日南霸天！台灣虎航「台南/高雄-熊本」、「台南-沖繩」12月新開航

楊丞琳缺席許瑋甯婚禮　當天人在李榮浩澳洲演唱會

相關新聞

快訊／台南掩埋場大火！1區快關門窗

快訊／台南掩埋場大火！1區快關門窗

台南市安南區第三掩埋場今晚（11/30）發生火警，消防局於晚間7點48分獲報後，立即前往搶救，燃燒範圍位於生活垃圾暫置區，並未波及石棉瓦堆置區。台南市環保局也發布火警空品提醒，可能影響空氣品質範圍為安南區 。

台南第三掩埋場大火　垃圾堆狂燒濃煙沖天

台南第三掩埋場大火　垃圾堆狂燒濃煙沖天

台南購物節首場月月抽開跑黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

台南購物節首場月月抽開跑黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

台南鮮果嘉年華盛大登場黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

台南鮮果嘉年華盛大登場黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

苗栗中古車行火警！鐵皮屋濃煙狂竄嚇壞鄰里

苗栗中古車行火警！鐵皮屋濃煙狂竄嚇壞鄰里

關鍵字：

台南掩埋場垃圾掩埋場火警

讀者迴響

最夯影音

更多
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書
李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面