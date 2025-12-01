一年燒3次！　台南安南城西掩埋場「恐蓄熱一個月」再傳火警

▲台南市安南區城西掩埋場起火。（圖／記者林東良翻攝）



記者張靖榕／綜合報導

台南市後壁烏樹林風災廢棄物暫置場大火仍未完全熄滅，安南區城西二期掩埋場30日晚間再傳火警，成為今年第3起火警。市長黃偉哲、環保局代理局長許仁澤與消防局長李明峯晚間趕往現場勘查。許仁澤研判，本次燃燒恐為上次火警的延續，該處一個月前曾發生火警，但他強調這次現場並未出現石棉瓦燃燒情況。

黃偉哲表示，此次燃燒位置位於生活垃圾暫置區，與石棉瓦等建材性廢棄物性質不同，不會放置於同一區域，現場火勢也未波及堆置石棉瓦的位置，請市民放心。他並指示消防員全力滅火，各局處同步啟動環境監測與應變措施，確保周邊居民安全。

消防局指出，當晚獲報到場時火勢已相當猛烈，現場濃煙與火舌明顯竄升，共出動30輛消防車、57名警消及1名役男，並動用無人機及滅火機器人協助作業；火勢約於晚間9時58分受控制，現正進行殘火處理與降溫。

《聯合報》報導，許仁澤說明，城西掩埋場約一個月前曾發生火警，本次事件研判為前次殘火因內部蓄熱與垃圾發酵產生沼氣而復燃。加上近日氣候乾燥與70年來最熱秋季，高溫增加復燃風險。

許仁澤也提到，待焚化廠量能於明年1月中旬恢復後，市府將開始逐步去化累積約50萬公噸的暫置垃圾，並已要求嚴防火災再次發生。