　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一年燒3次！　台南安南城西掩埋場「恐蓄熱一個月」再傳火警

▲台南市安南區城西掩埋場起火。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南市安南區城西掩埋場起火。（圖／記者林東良翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

台南市後壁烏樹林風災廢棄物暫置場大火仍未完全熄滅，安南區城西二期掩埋場30日晚間再傳火警，成為今年第3起火警。市長黃偉哲、環保局代理局長許仁澤與消防局長李明峯晚間趕往現場勘查。許仁澤研判，本次燃燒恐為上次火警的延續，該處一個月前曾發生火警，但他強調這次現場並未出現石棉瓦燃燒情況。

黃偉哲表示，此次燃燒位置位於生活垃圾暫置區，與石棉瓦等建材性廢棄物性質不同，不會放置於同一區域，現場火勢也未波及堆置石棉瓦的位置，請市民放心。他並指示消防員全力滅火，各局處同步啟動環境監測與應變措施，確保周邊居民安全。

消防局指出，當晚獲報到場時火勢已相當猛烈，現場濃煙與火舌明顯竄升，共出動30輛消防車、57名警消及1名役男，並動用無人機及滅火機器人協助作業；火勢約於晚間9時58分受控制，現正進行殘火處理與降溫。

《聯合報》報導，許仁澤說明，城西掩埋場約一個月前曾發生火警，本次事件研判為前次殘火因內部蓄熱與垃圾發酵產生沼氣而復燃。加上近日氣候乾燥與70年來最熱秋季，高溫增加復燃風險。

許仁澤也提到，待焚化廠量能於明年1月中旬恢復後，市府將開始逐步去化累積約50萬公噸的暫置垃圾，並已要求嚴防火災再次發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
505 1 6555 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
閃兵壞好事！陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡
「最會打破魔咒的總統」　陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
30年老屋翻新有補助！　內政部宣布：每棟最高960萬
探12℃！　下波冷空氣時間曝
「夜店大亨」夏天倫遭砍濺血　深夜發文曝心聲：替朋友擋一刀
快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大師爆抄襲！　工藝中心竟發律師函施壓護航

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

一年燒3次！　台南安南城西掩埋場「恐蓄熱一個月」再傳火警

台中2男按摩一半「生殖器多隻手」！變態技師下場出爐

台東太麻里死亡車禍！疑外籍男騎士「摔飛撞水泥牆」傷重不治

「夜店大亨」夏天倫遭砍濺血　深夜發文曝心聲：替朋友擋一刀

台南燒不停！新營民宅竄黑煙「2童一度受困」　警消火速搶救

人妻在外偷吃「爽拍性愛影片」！小王被抓包喊冤：才做10次而已

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

國道「跳車哥」險遭輾！警追查曝真相　全車4人只有他挨罰

北捷爆性騷！外籍女遭「親左肩」　色男情緒失控毆站長遭壓制

桃園蘆竹鐵皮工廠大火！濃煙竄天　環保局示警：下風處快關窗

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

大師爆抄襲！　工藝中心竟發律師函施壓護航

少校夫妻買豪宅日刷百萬　檢方算收入驚覺缺口很大

貪官收賄大翻車！　拒認收特斯拉遭業者一句話拆穿

一年燒3次！　台南安南城西掩埋場「恐蓄熱一個月」再傳火警

台中2男按摩一半「生殖器多隻手」！變態技師下場出爐

台東太麻里死亡車禍！疑外籍男騎士「摔飛撞水泥牆」傷重不治

「夜店大亨」夏天倫遭砍濺血　深夜發文曝心聲：替朋友擋一刀

台南燒不停！新營民宅竄黑煙「2童一度受困」　警消火速搶救

人妻在外偷吃「爽拍性愛影片」！小王被抓包喊冤：才做10次而已

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

川普發文「封閉委內瑞拉領空」 前空軍副司令曝玄機

陳柏霖「紐西蘭迎娶小6歲女友」喊卡！閃兵壞好事 被爆：他最近很煩

「先濕後乾」強冷空氣在路上　最低溫時間曝

台美關稅進入最後階段　經貿辦提台灣模式投資3重點、5議題

大師爆抄襲！　工藝中心竟發律師函施壓護航

Alphaliner：貨櫃船公司前三季獲利腰斬　後續將進一步下滑

奪金鐘新人2個月…杜蕾再拿國際大獎　演「重度腦麻+小腦萎縮」落淚

唐綺陽運勢／天蠍曖昧要有答案了！魔羯「感情出現裂縫」射手聚少離多

亞馬遜前高層建議求職新鮮人　做2件事從AI浪潮下勝出

【國道跳車哥險遭輾】全車4人只有他挨罰　警曝真相！

社會熱門新聞

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

鋼鐵爸：新北殉職警葬禮我全包

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

新竹城隍廟工讀生遭砍！2聲押、1交保

台南第三掩埋場大火　垃圾堆狂燒濃煙沖天

台中2男按摩遭猥褻！變態技師下場出爐

台南女控遭性侵！6煞把人押到納骨塔拴狗鍊

快訊／砍「夜店大亨」夏天倫嫌犯抓到了

人妻偷吃拍性愛片！小王喊冤：僅做10次

移工捕蟹驚見紅衣浮屍　男全身腫脹飄淡水河

台南民宅竄黑煙2童受困！警消火速搶救

快訊／台南掩埋場大火！1區快關門窗

台東男子深夜騎車「自撞護牆」送醫不治

更多熱門

相關新聞

掩埋場火光照天！無人機、機器人出動　

掩埋場火光照天！無人機、機器人出動　

台南市安南區城西掩埋場30日晚間傳出廢棄物起火，燃燒位置位於城西二期生活垃圾暫置區。消防局在19時48分接獲報案後，迅速派遣人車前往，20時07分抵達後立刻布署水線、開闢防火線，全力控制火勢，成功阻止延燒。市長黃偉哲獲報後也立即趕往現場，指示消防與相關局處啟動環境監測與應變措施，保障周邊居民安全。

快訊／台南掩埋場大火！1區快關門窗

快訊／台南掩埋場大火！1區快關門窗

台南購物節首場月月抽開跑黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

台南購物節首場月月抽開跑黃偉哲宣布12月起加碼週週抽

台南鮮果嘉年華盛大登場黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

台南鮮果嘉年華盛大登場黃偉哲親帶台南秋冬鮮果北上竹北遠百行銷

苗栗中古車行火警！鐵皮屋濃煙狂竄嚇壞鄰里

苗栗中古車行火警！鐵皮屋濃煙狂竄嚇壞鄰里

關鍵字：

台南安南城西火警

讀者迴響

熱門新聞

「明年11月28日」他喊別出國！網秒筆記

女網紅留言「你賣嗎？」　網轟丟臉

獸父性侵幼女7年　二審改判14年

謝立功晚間發文：民眾黨的溫度去哪了？

濱崎步無人演唱會現場照曝光！　對1萬4空座位開唱

6旬夫妻「砸百萬環遊世界」　回國半年生活毀了

快訊／今晨全台有雨　8級強風要來了

東北季風殺到！全台急降溫空曠處恐探13°C

比ChatGPT爛「卻有1功能」　網讚：已訂Grok

萊爾富員工名牌「全改綽號」！網一看讚爆

按摩店藏春色！女師傅「只穿內褲」幫抓龍筋

夏天倫深夜發文：替朋友擋一刀

鋼鐵爸：新北殉職警葬禮我全包

曾智希素顏趴床「倒出事業線」！

台61休旅車鏟防撞車　駕駛胸骨折命危

更多

最夯影音

更多
周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走

周華健為高雄練〈一支小雨傘〉〈家後〉　6點開始唱...放話：不讓大家走
阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

阿翰變房東阿姨邀胡瓜「開房間」XD　被問「九天玄女九個人？」嗆：讀點書

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

李佳薇.周興哲飆唱〈多遠都要在一起〉　他組隊超內向...笑：像在拍戀綜XD

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

陳漢典遭侯友宜催生「想回家辦事」　錢給Lulu管「可以吃365元鹹酥雞」

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

德牧滿臉委屈乖坐洗澡　愛玩水主動抬頭給沖臉

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面